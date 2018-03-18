Киевское «Динамо» отстранило Хачериди от тренировок до конца сезона

Защитник киевского «Динамо»решением тренерского штаба отстранен от тренировок с командой до конца сезона.

Футболист, чей контракт истекает летом 2018 года, будет заниматься по индивидуальной программе.

«Я отдал "Динамо" все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в "Динамо" встать на ворота, поверьте мне, я туда встану, если это поможет моему клубу.

Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против "Лацио".

Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает.

Да, я вне заявки на игру с "Ворсклой", как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу.

Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе.

На данный момент я игрок "Динамо" и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно: перед вами один из самых преданных фанатов "Динамо" с одной стороны, а с другой – профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры.

Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни.

Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой», – приводит сайт Tribuna.com слова Хачериди.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего игрока один гол и одна передача в 28 матчах за клуб во всех турнирах.