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    Киевское «Динамо» отстранило Хачериди от тренировок до конца сезона

    Динамо Киев Футбол Украины
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    Евгений Хачериди
    На фото:Евгений Хачериди
    Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди решением тренерского штаба отстранен от тренировок с командой до конца сезона.

    Футболист, чей контракт истекает летом 2018 года, будет заниматься по индивидуальной программе.

    «Я отдал "Динамо" все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в "Динамо" встать на ворота, поверьте мне, я туда встану, если это поможет моему клубу.

    Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против "Лацио".

    Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает.

    Да, я вне заявки на игру с "Ворсклой", как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу.

    Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе.

    На данный момент я игрок "Динамо" и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно: перед вами один из самых преданных фанатов "Динамо" с одной стороны, а с другой – профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры.

    Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни.

    Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой», – приводит сайт Tribuna.com слова Хачериди.

    В нынешнем сезоне на счету 30-летнего игрока один гол и одна передача в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

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