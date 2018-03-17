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    «Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»

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    Игроки «Хетафе»
    На фото:Игроки «Хетафе»
    «Хетафе» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

    Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Реал Сосьедад» вышел вперед на 23-й минуте матча благодаря точному удару Виллиана Жозе, но в конце первого тайма Даконам Дьене сравнял счет, а в начале второго тайма Родригес Анхель принес «Хетафе» победу.

    После этого матча у «Хетафе» — 39 очков и девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад», имея в активе 33 очка, располагается на четырнадцатой позиции.

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    Чемпионат Испании. 29-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 1:2 (1:1)
    Голы: Виллиан Жозе, 23 (1:0). Джене, 45+1 (1:1). Анхель, 51 (1:2)«Реал Сосьедад»: Мойя, Морено, Навас, де ла Белья, Одриосола, Каналес (Янузай, 67), Сурутуса (Хуанми, 73), Ильярраменди, Субельдия, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Агиррече, 84)«Хетафе»: Гуаита, Антунеш, Кабрера, Суарес, Джене, Портильо (Мора, 90+3), Фажр, Арамбарри, Анхель (Сибасаки, 79), Хорхе Молина (Дуро, 90), НдиайПредупреждения: Одриосола, 39. Хорхе Молина, 41. Антунеш, 49. Арамбарри, 69. Фажр, 72. Субельдия, 76. Кабрера, 77. Анхель, 79. Ильярраменди, 84. Суарес, 90+1
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