«Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»

обыгралв матче 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Реал Сосьедад» вышел вперед на 23-й минуте матча благодаря точному удару Виллиана Жозе, но в конце первого тайма Даконам Дьене сравнял счет, а в начале второго тайма Родригес Анхель принес «Хетафе» победу.

После этого матча у «Хетафе» — 39 очков и девятое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад», имея в активе 33 очка, располагается на четырнадцатой позиции.

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