«Валенсия» разобралась с «Алавесом»

У хозяев поля мячи забивали нападающие Родриго и Симоне Дзадза. Еще один гол защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия забил в собственные ворота. У гостей отличился форвард Рубен Собрино.
Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 59 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Реал», у которого 57 очков, но на один матч меньше. У «Алавеса» осталось 31 очко.
«Депортиво» и «Лас-Пальмас» обменялись голами
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Валенсия» — «Алавес» — 3:1 (2:0)
Голы: Родриго, 19 (1:0). Дзадза, 33 (2:0). Собрино, 49 (2:1). Лагуардия, 54 — в свои ворота (3:1). «Валенсия»: Нету, Гарай (Мурильо, 46), Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо (Максимович, 84), Кондогбья, Солер, Дзадза, Родриго (Вьетто, 72), Гонсалу Гедеш.«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Перес, Собрино (Бурги, 72), Эль-Хаддади (Ибаи Гомес, 60), Педраса (Гвидетти, 60).Предупреждения: Кондогбья, 45. Томас Пина, 56.