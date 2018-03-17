«Валенсия» разобралась с «Алавесом»

В 29-м туре чемпионата Испаниипринималаи одержала победу со счетом 3:1.

У хозяев поля мячи забивали нападающие Родриго и Симоне Дзадза. Еще один гол защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия забил в собственные ворота. У гостей отличился форвард Рубен Собрино.

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 59 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Реал», у которого 57 очков, но на один матч меньше. У «Алавеса» осталось 31 очко.

«Депортиво» и «Лас-Пальмас» обменялись голами