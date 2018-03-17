«Депортиво» и «Лас-Пальмас» обменялись голами

Встреча, которая прошла на «Риасоре», завершилась со счетом 1:1.
Ален Халилович уже на 3-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 22-й минуте усилиями Рауля Альбентосы.
В турнирной таблице «Депортиво» занимает 19-е место (20 очков), а «Лас-Пальмас» — 18-е (21 очко).
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Депортиво» — «Лас-Пальмас» — 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – 3 Халилович, 1:1 – 22 Альбентоса.«Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Сидней, Чолак (Баккали, 70), Гильерме, Мунтари (Борхес, 75), Перес (Хиль, 84), Андоне, Адриан.«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо (Симон, 58), Химо Наварро, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Аквилани, Халилович, Момо, Кальери (Экспосито, 64).Предупреждения: Момо (20), Наварро (27), Мунтари (47), Кастельяно (53), Симон (65), Гильерме (84).