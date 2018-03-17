«Депортиво» и «Лас-Пальмас» обменялись голами

В турнирной таблице «Депортиво» занимает 19-е место (20 очков), а «Лас-Пальмас» — 18-е (21 очко).

Ален Халилович уже на 3-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 22-й минуте усилиями Рауля Альбентосы .

Встреча, которая прошла на «Риасоре», завершилась со счетом 1:1.

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