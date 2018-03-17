Манчини скучает по Италии

Главный тренер «Зенита»заявил, что скучает по родине.

«Когда ты находишься за границей, всегда скучаешь по своей стране. Когда видишь, как играет сборная Италии, ты возвращаешься в прошлое, в 70-е и 80-е года, испытываешь сильные эмоции.

Никогда не знаешь, что тебя ждет дальше. Думаю, было бы великолепно когда-нибудь в будущем возглавить сборную Италии. Но сейчас я сконцентрирован на работе в России», — цитирует Манчини Football Italia.

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Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года.

После 22 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, на 10 очков отставая от лидирующего «Локомотива».