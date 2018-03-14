Манчини в случае увольнения получит 9 миллионов евро

«В случае досрочного расторжения "Зенит" будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 миллионов евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Зарплата Манчини в «Зените» составляет 4,5 миллиона евро в год, а контракт заключен по схеме «3+2».
Ранее сообщалось, что Манчини по условиям контракта может покинуть клуб в мае без выплаты компенсации.