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    Манчини в случае увольнения получит 9 миллионов евро

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в случае увольнения получит 9 миллионов евро компенсации, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на собственный источник.

    «В случае досрочного расторжения "Зенит" будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 миллионов евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Зарплата Манчини в «Зените» составляет 4,5 миллиона евро в год, а контракт заключен по схеме «3+2».

    Ранее сообщалось, что Манчини по условиям контракта может покинуть клуб в мае без выплаты компенсации.

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