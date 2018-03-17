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    Бундеслига: «Айнтрахт» разгромил «Майнц», «Хоффенхайм» увез ничью из Менхенгладбаха

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    «Боруссия» М — «Хоффенхайм»
    На фото:«Боруссия» М — «Хоффенхайм»
    Во Франкфурте состоялся матч 27-го тура чемпионата Германии между местным «Айнтрахтом» и одним из аутсайдеров чемпионата «Майнцем».

    Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0. Три очка «Айнтрахту» принесли голы Кевина-Принса Боатенга, Луки Йовича и Анте Ребича.

    Благодаря победе «Айнтрахт» набра 45 очков, обошел «Байер», который еще не проводил свой матч 27-го тура, и поднялся на четвертое место в таблице.

    Еще в одном матче 27-го тура «Боруссия» из Менхенгладбаха принимала «Хоффенхайм». Результативный поединок завершился вничью — 3:3.

    У хозяев голы забивали Йосип Дрмич, Ларс Штиндль и Маттиас Гинтер, у гостей отличились Беньямин Хюбнер, Андрей Крамарич и Флориан Гриллич.

    После 27 матчей у «Боруссии» М — 36 очков и девятое место, у «Хоффенхайма» — 39 очков и седьмое место.

    Другие результаты 17 марта:

    «Аугсбург» — «Вердер» — 1:3
    «Гамбург» — «Герта» — 1:2

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