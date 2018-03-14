Женезио: ЦСКА хорошо играет в гостях, но «Лион» готов к этому

Главный тренер «Лиона»прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против

«Операция Фекира прошла успешно. Он продолжит реабилитацию, которая займет три-четыре недели.

Боль в бедре почувствовал Рафаэл, не будем им рисковать в матче с ЦСКА. Остальные футболисты готовятся в общей группе.

Мы не имеем права думать о матче с "Марселем", пока не пройдем дальше в Лиге Европы. Все наше внимание сейчас на матче этого турнира.

Я видел, что ЦСКА изменил игровую схему, мы готовы к такому варианту развития событий. Мы очень серьёзно относимся к этой встрече.

У нас есть шансы победить. Но при этом мы знаем, что ЦСКА проводит хорошие матчи, когда играет в гостях», – цитирует Женезио Sportbox.ru.

Матч «Лион» – ЦСКА пройдет 15 марта во Франции.