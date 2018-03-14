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    Женезио: ЦСКА хорошо играет в гостях, но «Лион» готов к этому

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    Бруно Женезио
    На фото:Бруно Женезио
    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    «Операция Фекира прошла успешно. Он продолжит реабилитацию, которая займет три-четыре недели.

    Боль в бедре почувствовал Рафаэл, не будем им рисковать в матче с ЦСКА. Остальные футболисты готовятся в общей группе.

    Мы не имеем права думать о матче с "Марселем", пока не пройдем дальше в Лиге Европы. Все наше внимание сейчас на матче этого турнира.

    Я видел, что ЦСКА изменил игровую схему, мы готовы к такому варианту развития событий. Мы очень серьёзно относимся к этой встрече.

    У нас есть шансы победить. Но при этом мы знаем, что ЦСКА проводит хорошие матчи, когда играет в гостях», – цитирует Женезио Sportbox.ru.

    Матч «Лион» – ЦСКА пройдет 15 марта во Франции.

    Попрощается ли ЦСКА с Лигой Европы?«Лион» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта
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