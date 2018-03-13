«Вердер» одержал домашнюю победу над «Кельном»

В заключительном матче 26-го тура чемпионата Германиипринимал

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

На 33-й минуте встречи «Вердер» открыл счет благодаря голу Милоша Вельковича. На 53-й минуте гости сравняли счет (отличился Юйа Осако), однако через пять минут Милот Рашица вновь вывел «Вердер» вперед, а на 90-й минуте Максимиллиан Эггештайн поставил точку.

Отметим, что две голевые передачи у «Вердера» на свой счет записал Златко Юнузович.

Таким образом, «Вердер» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» с 17 очками остается на последнем месте.