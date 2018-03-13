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    Орлов призвал поддержать Манчини

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поддержал «Зенит» и главного тренера команды Роберто Манчини.

    «Сине-бело-голубые» в трех последних матчах РФПЛ сыграли вничью с одинаковым счетом 0:0.

    «Моя личная позиция – поддержать команду. Сейчас можно найти много всяких слабостей, наговорить всего.

    Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера. Все равно никто завтра Манчини не уволит.

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    Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо еще покупать игроков для Роберто?» – приводит слова Орлова «Спорт День за Днем» со ссылкой на «Радио Зенит».

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