Орлов призвал поддержать Манчини

Спортивный комментаторподдержал «Зенит» и главного тренера команды

«Сине-бело-голубые» в трех последних матчах РФПЛ сыграли вничью с одинаковым счетом 0:0.

«Моя личная позиция – поддержать команду. Сейчас можно найти много всяких слабостей, наговорить всего.

Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера. Все равно никто завтра Манчини не уволит.

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Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо еще покупать игроков для Роберто?» – приводит слова Орлова «Спорт День за Днем» со ссылкой на «Радио Зенит».