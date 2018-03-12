Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини

Оправдания на любой счет

В первом официальном матче 2018 года «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Селтика» со счетом 0:1. Роберто Манчини на пресс-конференции сразу же пожаловался на отсутствие забивного форварда, который должен был агрессивно действовать на поле соперника.

Роберто Манчини Главный тренер «Зенита» Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди. Для Заболотного это был первый официальный матч. Он боролся за каждый матч, но ему не хватило взаимопонимания с Кокориным, Ригони и другими футболистами. Нужно исправить это к ответной встрече.

Действительно, кое-что исправить к ответной игре удалось. «Зенит» победил 3:0 и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Однако жалобы итальянского тренера на этом не закончились.

В начале марта «Зенит» не смог выиграть у «Амкара» в чемпионате России. В этот раз Манчини пожаловался на нехватку фланговых защитников, а также затронул тему судейства.

Роберто Манчини Главный тренер «Зенита» Считаю, что сегодняшнее судейство было катастрофой. Не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном. То есть в последнем туре перед уходом на перерыв и сегодня был один и тот же человек. Во время трансферного окна нужно было действовать немного иначе — мы не получили всех тех игроков, которых хотели. Один-два, может быть, три игрока позволили бы создать конкуренцию на флангах обороны и создать полезное давление на крайних защитников. Это позволило бы их ротировать, и от этого нам стало бы легче именно в такого типа матчах, как сегодняшний. Мы играли вдесятером большую часть второго тайма, при этом умудрялись создавать моменты, что я считаю очень хорошим показателем.

Вновь пришел черед Лиги Европы, в которой «Зенит» в гостях потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 1:2. Что же в этот раз не устроило Манчини? Ответ не заставил себя долго ждать – полузащита.

Роберто Манчини Главный тренер «Зенита» Мне сложно это объяснить более подробно. Просто, как я уже сказал, двух центральных полузащитников и четырех игроков атаки не было на поле. Мы столкнулись с проблемой отсутствия Паредеса. Мы не смогли взять в это трансферное окно похожего на него игрока. Паредес — футболист, без которого центр поля слабеет. Аналогичного игрока у нас попросту нет.

И вот накануне «Зенит» вновь потерял очки в РФПЛ, разойдясь миром с «Ростовом». После этого матча Манчини говорил уже не о зависимости от Паредеса, а о зависимости от Кокорина.

Роберто Манчини Главный тренер «Зенита» Нет, я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой, и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.

Тактические слабости глубже кадровых

Журналист «Чемпионата» Сергей Титов признал, что у «Зенита» есть некоторые кадровые проблемы, но все же он уверен, что основная причина неудач «сине-бело-голубых» заключается в другом.

Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит» Реакция СМИ на еще одну ничью «Зенита» в чемпионате России «Выступления Роберто Манчини на пресс-конференциях с каждым матчем все смешнее. Объясняя невзрачную игру "Зенита", тренер сетует на слабость игроков, судейства и трансферной политики. После Глазго он сказал, что Антон Заболотный был не так хорош – нужен был нападающий похожего склада с еврокубковым опытом.

Правда, зимой Манчини сам отпустил Артема Дзюбу, сознательно избегая его фамилии в интервью, да и выбор схемы 4-3-3 под "Селтик" выглядел очень странным, но лучше оперировать другими фактами. Так было и после проигрыша "Лейпцигу": Манчини пенял на отсутствие второго разыгрывающего опорника – такого, как Паредес, – но сам зимой отпустил Кристиана Нобоа.

Жаль, что Манчини ждет несбыточных трансферов, говорит, что в Лейпциге команда играла впятером, без полузащиты и атаки (а Кузяев? Кокорин?) и вообще не спрашивает с себя. Как тактик Манчини терпит в Премьер-лиге полный крах – в других командах он тоже строил защиту адекватно, а атаку как получится.

Частично он прав, списывая проблемы "Зенита" в Лейпциге на дисквалификацию Паредеса, но тактические слабости сине-бело-голубых глубже. В центре поля собран целый комплекс», — убежден Титов.

Эффект плацебо

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев прямо винит во всех бедах «Зенита» Роберто Манчини. По его мнению, итальянский тренер должен покинуть команду.

«Тренер Манчини не обеспечил команду "Зенит" ни линией игры, ни нужным функционалом. И с командой произошло точно то же, что со сборной России в пору ее сотрудничества с Фабио Капелло. Вот только сборная выступала в рабочий контакт с тренером время от времени – и потому порожняк просачивался в ее игру дольше, полгода с лишним. "Зениту" же очередной итальянский педагог, в силу повседневного рабочего взаимодействия, приелся за два месяца с небольшим.

Есть широко известный термин, точно выражающий суть происходившего тогда со сборной и происходящего сейчас с "Зенитом": эффект плацебо. Так называют таблетку-пустышку, в целительную силу которой пациент поначалу свято верит. В наших случаях, футбольных, игроки сборной и "Зенита" поверили в магию имен Капелло и Манчини. Эти имена поначалу превратились для них в таблетку. И потому на первых порах они взяли от именитых тренеров даже больше, чем те им давали. Но, по авторитетным уверениям психологов, эффект плацебо действует в течение строго ограниченного времени.

А дальше – тупик. И игра необратимо становится никакой. Как бы Капелло и Манчини, остервенело ротируя состав, ни имитировали бурную деятельность. И вот что я думаю. За эти два сезона, отданных на откуп Луческу и Манчини, один начинающий тренер, вооружившись всего-то ясным умом и точным видением игры, уже бы сделал из "Зенита" команду-конфетку. Зовут его Сергей Семак», — пишет Цыбанев.

Три полноценных состава

Редакция Спорт FM заметила, что «Зенит» из своих футболистов мог бы сформировать три полноценные команды, поэтому говорить о нехватке игроков не стоит.

На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига» «На данный момент у "Зенита" на контрактах находится примерно три десятка хороших игроков уровня РФПЛ. Кто-то из них арендован, кто-то не слезает со скамейки, но факт в том, что кадровый подбор у "Зенита" по меркам нашей страны просто топовый. Ему может позавидовать абсолютно любой клуб в России.

Если вернуть всех арендованных и собрать всех воедино, мы получим целых три команды. Одна из них может уцепиться за место в еврокубках, вторая – за Лигу чемпионов, а третья – обязана бороться за чемпионство.

Итак, три состава и 33 футболиста. Десять из них сейчас отданы в аренду: тут и не очень опытные Чернов и Карпов, и весьма сильные по меркам РФПЛ Дзюба, Шатов и Нобоа. Когда летом все они вернутся из аренд, в распоряжении "Зенита" окажутся сразу три десятка футболистов уровня российской Премьер-лиги.

Жалобы Манчини на то, что не перешел забивной нападающий или нет еще одного хорошего крайнего защитника – вполне понятны, в "Ман Сити", "Интере" и даже "Галатасарае", казалось, у него есть выбор и покруче. При всем уважении к очень хорошим футболистам – Набиуллину, Оздоеву или тому же Новосельцеву – бороться за выход из группы Лиги чемпионов с их нынешним уровнем не так уж просто, нужен прогресс.

В связи с этим возникают два вопроса: Как таким образом поставлена работа у "Зенита", что клуб постоянно кого-то приобретает, но Манчини, в свою очередь, не получает нужных ему игроков? Как клуб будет решать проблему "перенаселения" грядущим летом, когда в нем соберутся аж 30 футболистов, из которых все те же 30 наверняка не захотят сидеть на скамейке запасных?

Это очень интересные вопросы на данный момент. И сейчас они гораздо интереснее того, чем занимается "Зенит" на поле во время своих футбольных матчей. Жаль, что ответы на них от клубного руководства мы, вероятно, не получим вовсе», — говорится в статье.