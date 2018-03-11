«Барселона» в большинстве обыграла «Малагу»

Каталонцы открыли счет на 15-й минуте. Жорди Альба исполнил отличный навес за спину защитнику на Луиса Суареса, который легко пробил в противоход голкиперу.
На 28-й минуте Дембеле с правого края штрафной прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Филиппе Коутиньо, пяткой подправив мяч в ворота.
Спустя две минуты Саму Гарсия очень грубо сыграл против Жорди Альбы, пытаясь нанести ему травму. Арбитр, выслушав по микрофону мнение ассистентов, решил сразу удалить игрока «Малаги».
После этого матча «Барселона» с 72 очками возглавляет таблицу, а «Малага» на 20-м месте — 13 очков.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Малага» — «Барселона» — 0:2 (0:2)
Голы: Луис Суарес, 15 (0:1). Филиппе Коутинью, 28 (0:2). «Малага»: Роберто, Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка, Самуэль Гарсия, Итурра, Ласен, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Эн-Несири (Идейе, 78), Ролан (Саксесс, 78).«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Андре Гомеш, 74), Пике, Юмтити, Жорди Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулинью, Дембеле (Алейш Видаль, 85), Луис Суарес, Филиппе Коутинью.Предупреждения: Итурра, 49. Луис Суарес, 84. Удаление: Самуэль Гарсия (М), 30.