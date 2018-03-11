«Барселона» в большинстве обыграла «Малагу»

В матче 28-го тура испанской Примерыодержала гостевую победу над— 2:0.

Каталонцы открыли счет на 15-й минуте. Жорди Альба исполнил отличный навес за спину защитнику на Луиса Суареса, который легко пробил в противоход голкиперу.

На 28-й минуте Дембеле с правого края штрафной прострелил на ближнюю штангу, куда забежал Филиппе Коутиньо, пяткой подправив мяч в ворота.

Спустя две минуты Саму Гарсия очень грубо сыграл против Жорди Альбы, пытаясь нанести ему травму. Арбитр, выслушав по микрофону мнение ассистентов, решил сразу удалить игрока «Малаги».

После этого матча «Барселона» с 72 очками возглавляет таблицу, а «Малага» на 20-м месте — 13 очков.