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    Список арбитров на ЧМ-2018 опубликуют в конце марта

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    Массимо Бузакка
    На фото:Массимо Бузакка
    ФИФА в конце марта определится со списком арбитров на матчи чемпионата мира-2018, сообщил глава судейского департамента федерации Массимо Бузакка.

    Одним из кандидатов является российский арбитр Сергей Карасев.

    «Думаю, что мы окончательно определимся со списком арбитров на чемпионат мира к концу марта. Это случится после двухнедельного семинара в Дубае, который завершится 25 марта. Мы пока не решили, сколько бригад будет работать в России, но их количество не будет сильно отличаться от того, что было четыре года назад. На чемпионате мира в Бразилии работали 25 бригад.

    Раньше мы объявляли список судей уже в январе. Но сейчас это сложно было сделать так рано в связи с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR). Требования к арбитрам изменились, так что мы должны дополнительно убедиться, что тот или иной судья действительно подходит для работы на самом важном спортивном турнире. Поэтому в этот раз решение будет принято в самый последний момент.

    Карасев и два его ассистента примут участие в семинаре в Дубае. У него такие же шансы, как и у всех остальных, мы должны посмотреть его в деле. Мы выбираем судей исключительно по показателям их работы, а не по каким-то политическим мотивам.

    В качестве тренировочной площадки для них выбран стадион "Локомотив". Судьи прилетят в Москву 3 июня», — цитирует Бузакку ТАСС.

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