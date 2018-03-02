Галицкий: Хочу побыть частным человеком, который занимается футболом

Владелец «Краснодара»рассказал о дальнейших планах после продажи 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ.

«Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать.

Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», — приводит слова Галицкого сайт администрации Краснодарского края.

По словам Галицкого, он намерен реконструировать кинотеатр «Аврора» и развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк возле клубного стадиона и поддерживать функционирование арены.