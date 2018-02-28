Саяхов: С нами Курбан Бердыев — лучший тренер современной России

Генеральный директор «Рубина»рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Стоит, наверное, приоткрыть для вас, наших самых верных друзей, завесу тайны, сказать правду. Часть информации, которая доходила до вас через прессу, была правдивой — клуб действительно испытывал финансовые затруднения.

Но сейчас благодаря поддержке наших спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация, слава Богу, нормализуется. К сожалению, мы были вынуждены расстаться со многими нашими футболистами, которые полюбились вам.

Бердыев: Есть понимание, куда мы идем и что делаем

Финансовое положение не позволяло нам иметь большую зарплатную ведомость. Но благодаря расставанию с некоторыми игроками, мы имеем возможность приглашать новых и ждать улучшения результатов.

Бердыев станет соучредителем "Рубина"

С нами Курбан Бердыев — лучший тренер современной России, и в этом залог наших будущих успехов. "Рубин" жил, живет и будет жить», – сказал Саяхов в интервью «Реальному времени».