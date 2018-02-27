«Реал» на выезде проиграл «Эспаньолу»

Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте. Морено начал атаку «Эспаньола» в центре поля, отдал на правый фланг на Гарсию, тот прострелил обратно в центр, Херар Морено хорошо пробил с отскоком от газона.
Мяч, возможно, полетел чуть выше, чем рассчитывал голкипер, но в любом случае удар получился красивым и почти точно в угол.
После этого матча «Реал» с 51 очком на 3-м месте, а «Эспаньол» на 13-м месте — 31 очко.
Чемпионат Испании. 26-й тур
«Эспаньол» — «Реал» — 1:0 (0:0)
Гол: Морено, 90+3 (1:0).«Эспаньол»: Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Серхио Гарсия, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Санчес, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 79), Морено.«Реал»: Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Начо, Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио, Иско (Бензема, 69).Предупреждения: Бэйл, 37. Кариколь, 81.