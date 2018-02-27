«Реал» на выезде проиграл «Эспаньолу»

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте. Морено начал атаку «Эспаньола» в центре поля, отдал на правый фланг на Гарсию, тот прострелил обратно в центр, Херар Морено хорошо пробил с отскоком от газона.

Мяч, возможно, полетел чуть выше, чем рассчитывал голкипер, но в любом случае удар получился красивым и почти точно в угол.

После этого матча «Реал» с 51 очком на 3-м месте, а «Эспаньол» на 13-м месте — 31 очко.