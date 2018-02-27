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    «Реал» на выезде проиграл «Эспаньолу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Эспаньола» (0:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

    Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте. Морено начал атаку «Эспаньола» в центре поля, отдал на правый фланг на Гарсию, тот прострелил обратно в центр, Херар Морено хорошо пробил с отскоком от газона.

    Мяч, возможно, полетел чуть выше, чем рассчитывал голкипер, но в любом случае удар получился красивым и почти точно в угол.

    После этого матча «Реал» с 51 очком на 3-м месте, а «Эспаньол» на 13-м месте — 31 очко.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Эспаньол» — «Реал» — 1:0 (0:0)
    Гол: Морено, 90+3 (1:0).«Эспаньол»: Диего Лопес, Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Серхио Гарсия, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Санчес, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 79), Морено.«Реал»: Навас, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Начо, Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио, Иско (Бензема, 69).Предупреждения: Бэйл, 37. Кариколь, 81.
    «Реал» выстрелит и попадет в «положение»«Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 27 февраля
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