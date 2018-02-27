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    «Челси» готовится к жизни без Конте

    Насколько вероятна смена менеджера в «Челси»?

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    Конте, скорее всего, покинет «Челси» летом 2018 года
    Конте, скорее всего, покинет «Челси» летом 2018 года
    Неудачные выступления «Челси» в этом сезоне привели к слухам в британской прессе о скорой отставке его менеджера Антонио Конте. Разбираемся, насколько это вероятно, и правильно ли поступит клуб, если уволит наставника.

    «Челси» есть за что уволить Конте

    Руководство и болельщики «Челси» в прошлом сезоне не могли нарадоваться работе нового рулевого команды, ведь под руководством Антонио Конте та не просто стала чемпионом Англии после кошмара предыдущей кампании, где не удалось попасть даже в Лигу Европы, но при этом продемонстрировала качественную игру.

    «Синие» хоть и не стали образцом атакующего футбола, однако подкупали своей страстью, скоростью и динамикой действий. Итальянскому тренеру всего за несколько месяцев удалось превратить коллектив в подобие себе: он стал таким же неугомонным, безудержным и решительным, как его менеджер.

    Тем не менее, в новом сезоне все чаще создается впечатление, что из этой команды как будто выпустили ее прошлогодний дух, и это дух самого Конте. Она стала апатичной, безыдейной, не знающий, что ей делать на поле, где лидеры таковыми в сущности не были, а большая часть основы демонстрировала явные признаки отсутствия интереса к происходящему на поле.

    И такая игра не могла не сказаться на результатах: чтобы детально не останавливаться на результатах, достаточно сказать, что с начала 2018 года в 14 поединках во всех турнирах лондонцы выиграли четыре раза, а уступили в четырех случаях при шести ничьих, что вылилось в выпадение из топ-4 АПЛ за 10 туров до конца розыгрыша, вылет из Кубка Лиги в полуфинале, а также поставило на грань прощания с Лигой чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

    В чем вина самого рулевого «Челси» в этой ситуации, так это его характер и методы тренировок. Итальянский специалист на каждой тренировке и в каждой игре требует от подопечных быть постоянно в работе, не позволяя себе никаких послаблений: его занятия и указания на поле быстро лишают как физических, так и моральных сил, а суровый характер не создает в коллективе должной химии (говорят, что во время тренировок игрокам даже запрещают улыбаться).

    Между тем, поскольку Конте мало доверяется резерву, запасные исполнители теряют веру в себя и попросту не способны качественно подменить основных партнеров, когда этого требует ситуация, как это было в январе — начале февраля этого года из-за травм и потери формы у лидеров «Синих».

    Посему в нынешних неудачах клуба во многом виноват именно итальянский специалист, и у Романа Абрамовича сотоварищи есть основания его уволить.

    Аргументы в защиту Конте

    Тем не менее, наличие оснований для отставки менежера еще не означает, что это обязательно нужно делать. Рулевой лондонцев был прекрасно осведомлен, какие последствия его принципов работы будут в текущей кампании, особенно если учесть, что в прошлом году «Челси» не выступал в еврокубках, тогда как в Кубке Лиги выбыл уже на начальных стадиях его розыгрыша.

    Именно поэтому, когда о судьбе чемпионского титула в 2017 году уже все стало ясно, Конте публично заявил о необходимости качественного усиления, ведь его основной состав сталкивался с еще большей нагрузкой после возвращения в Лигу чемпионов.

    Однако правление клуба мало того, что не удовлетворило запросов своего менеджера в полной мере, так еще и позволило потерять ключевого полузащитника команды Неманью Матича, который, к еще большему ужасу тренера, перебрался в лагерь конкурентов из «Манчестер Юнайтед», а пришедший ему на замену Тьемуэ Бакайоко, при всем своем потенциале, пока не может вписаться в игру коллектива.

    Конте под угрозой отставки Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси» Но самое главное, что «Синие» не подписали на замену Диего Косте Ромелу Лукаку, на трансфере которого настаивал наставник (чемпиона снова обставил «МЮ»), и вместо него был куплен явно не приоритетный кандидат Альваро Мората. Не удалось заполучить и Алекса Сандро, Алекса Окслейда-Чемберлена и Фернандо Льоренте.

    Что уж говорить о приобретенном только зимой Россом Баркли, чья сделка сорвалась в последний момент перед закрытием летнего окна.

    Антонио Конте
    Фото: Getty Images

    В итоге Конте не то, что не получил усиления — его команда по большому счету стала слабее, по крайней мере, на то время, пока новички не смогут заиграть на «Стамфорд Бридж». В такой ситуации трудно было требовать от менеджера отстоять чемпионский титул, да еще и преуспеть в других турнирах, в то время, как конкуренты — особенно если говорить о «Манчестер Сити» и их земляках — получили значительно более качественный состав.

    Не удивительно, что тренеру пришлось делать большую ставку на основной костяк, из-за чего к середине сезона участились травмы, а ряд лидеров утратил форму, при этом ситуации мешает неопределенность с продлением контрактов первого номера Тибо Куртуа и главного игрока в атаке Эдена Азара.

    Кто может заменить Конте

    Моуринью поставил Конте на грань отставки Спортивные СМИ — о победе «МЮ» над «Челси» И все же, зная то, как Роман Абрамович часто меняет менеджеров, после чего как правило убеждается в правильности этих решений благодаря последующим успехам команды, скорее всего, аргументы в пользу Конте будут отброшены. Особенно если учесть, что у специалиста, если верить СМИ, сложились не лучшие отношения с владельцем действующего чемпиона Англии, а сгладить ситуацию уже не получается после ухода Майкла Эменало с поста технического директора, который служил надежным буфером между собственником и наставником коллектива.

    Однако, судя по публикациям в медиа, это скорее случится по завершении сезона, а пока тренеру позволят доработать до конца сезона, чтобы дать ему возможность хоть как-то исправить положение «Челси».

    Если говорить о тех, кто может заменить итальянца, то здесь фаворитом чаще всего называется экс-рулевой «Барселоны» Луис Энрике, который за три сезона в столице Каталонии выиграл два чемпионских титула, три Кубка Испании, а самое главное — Лигу чемпионов в 2015 году.

    Астуриец способен вернуть спокойствие в раздевалку лондонцев после сурового Конте благодаря своему мягкому нраву и меньшей пахоте на тренировках. Проблемой, однако, может стать переход от более контратакующей тактики к более проактивной, которую исповедует потенциальный менеджер «Челси», — вопрос в том, сколько времени на это понадобится, и приведет ли к успеху.

    Луи ван Гал может возглавить «Челси» до конца сезона Нидерландский специалист может вернуться в Англию Также нередко называется имя Карло Анчелотти, который уже возглавлял «Синих» в 2009-2011 годах и привел их к своему единственному большому внутрианглийскому дублю. Итальянец также умеет успокоить коллектив после сурового предшественника, как это было в «Реале» после Жозе Моуринью, но при этом умеет построить сбалансированную игру, без какой-то определенной философии, на что не понадобится много времени.

    Вопрос лишь в том, готовы ли Абрамович и сам Анчелотти возобновить сотрудничество, которое наверняка оставило неприятный осадок семь лет назад.

    Наконец, полностью равнозначной замена Конте будет Диего Симеоне, если тот действительно готов покинуть «Атлетико» летом 2018 года. Аргентинец похож с итальянцем с точки зрения своей требовательности и более контратакующего стиля, и его авторитет, а также заслуги, наверняка заставят игроков пойти за новым менеджером.

    Тем не менее, остается неизвестным, как долго футболисты «Челси» способны выдержать еще одного наставника с деспотичными наклонностями, хотя по поводу такого вопроса Роман Абрамович никогда особо не беспокоился.

    В «Театре» будет «низкое» представление«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английского первенства по футболу 25 февраля
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