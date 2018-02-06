Конте под угрозой отставки

Грасия встряхнул «Уотфорд», Бакайоко подвел «Челси»

Болельщики «Челси» могут сетовать на то, что судьбу матча предопределило удаление полузащитника их любимцев Тьемуэ Бакайоко уже на исходе получаса игры, однако им трудно отрицать, что и до этого гости не выглядели командой, которая действует уверенно, а значит, забитые мячи в чужие ворота — лишь вопрос времени. Сам француз постоянно оказывался позади атакующих исполнителей «Уотфорда», а когда владел сферой, допускал частые обрезки.

«Хозяева полностью заслужили победу, которая обеспечила им отрыв в шесть очков над зоной вылета и прекратила серию тревожных результатов, которые привели к отставку экс-менеджера Марку Силвы. Это был первый домашний матч его преемника Хави Грасии, а его январское подписание в лице арендованного у "Барселоны" Жерара Деулофеу выдало великолепное выступление, с которым гости не сумели справиться... "Синим" пришлось играть больше часа вдесятером после удаление Бакайоко, который отметился столь неудачливыми действиями, что приходится говорить о лучшей игре его коллектива скорее без него, чем с ним», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Француз семь раз терял мяч в сыгранные им 30 минут игры, благодаря чему "Шершни" имели три момента для взятия ворот... Лондонцы не справлялись не только с Деулофеу, но также и с Ришарлисоном, который причудливо расплакался после своей замены, в то время, как Трой Дини физически доминировал в борьбе с защитниками оппонентов».

Под Конте зашаталось кресло

Тем самым в 10 предыдущих поединках во всех турнирах «Челси» выиграл лишь в трех из них при трех поражениях, при этом вылетел из Кубка Лиги и с трудом прошел «Норвич» в Кубке Англии по итогам серии пенальти в переигровке. Только разница в одно очко с преследующим его «Тоттенхэмом» позволяет команде оставаться в зоне Лиги чемпионов, посему менеджер действующего чемпиона страны Антонио Конте явно не может быть спокойным за свою работу.

«Игроки любили итальянского тренера в прошлом сезоне — почти так же, как и фанаты клуба, но в этом сезоне не прекращаются разговоры о его иссушающей окружающих вокруг людей личности, изнурительных тренировках, тогда как в отношении Бакайоко и Росса Баркли менеджер применяет только кнут, не демонстрируя никаких признаков пряника. Однако дело не только в Конте», — рассуждает в своем материале на The Guardian Барни Ронэй.

«Челси» разгромно проиграл «Уотфорду» «Синие» проиграли второй матч кряду «Покуда "Синие" собирают трофеи, соблазнительно брать за пример их философию постоянной смены наставников, Но сейчас все немного по-другому. У команды звездный состав, но мало качества в запасе, в то время, как новая политика экономии владельца-миллиардера клуба столкнулась с тем, что конкуренты, которых финансируют государства, отмечаются финансовым недержанием», — продолжает автор.

«Задача Конте — справиться с этими ограничениями, но временами он создавал впечатление человека, задумвшим свой уход, столкнувшись с тем холодным фактом, что Роман Абрамович уже уволил восемь менеджеров, многие из которых все еще находятся на верхней точки кривой своих способностей выигрывать трофеи. Только "Челси" может зайти в тупик по завершении половины сезона и перед началом матчей в плей-офф Лиги чемпионов, когда к этой неустанно работающей машине своеобразно прикасается смерть, пока для кого-то раздается прощальная музыка».

Нужно ли увольнять Конте?

Закономерно, что после этой игры лишь усилились разговоры о том, стоил ли чемпиону Англии прощаться с итальянским менеджером.

«Это ужасно, но, возможно, лучшим решением будет отставка Конте, поскольку все другое будет казаться ничем иным, кроме как попытками оправдаться. Чрезвычайная капитуляция "Синих" в поединке против "Уотфорда" многое говорит о проблемах тренера за пределами поля, с учетом результатов в последних 10 матчах. И проблема не в самом поражении, а в поведении игроков в этих встречах, в сочетании со все более подозрительным выбором состава и тактики, которые привели тренера к неудачам и риску столкнуться с "сезоном Моуринью", о важности избежать которого он говорил прошлым летом», — считает нужным отправить Конте в отставку в материале на портале ESPN Марк Уорролл.

СМИ: Абрамович готов уволить Конте в ближайшее время Луис Энрике может сменить Конте на посту главного тренера «Челси» «И его комментарии после матча с "Шершнями" о том, что он не беспокоится потерять работу, ведь жизнь продолжается, содержат в себе элемент эгоизма, из чего видно, что он, похоже, не понимает, какую поддержку имеет среди болельщиков, которые скандируют его имя. Теперь его позиции кажутся несостоятельными».

«Хотя кажется в духе времени уволить менеджера-чемпиона АПЛ спустя месяцы после завоевания титула, как это было с Жозе Моуринью и Клаудио Раньери, подобное решение в отношении Конте кажется особенно суровым», — убежден оппонент Уорролла в том же материале Фил Лителл.

«Тактическая революция от итальянца в прошлом сезоне неожиданно привела "Челси" завоеванию чемпионства, несмотря на относительно скромное усиление (если не учитывать Н'Голо Канте), поэтому будет несправедливо уволить его из-за того, что он оказался неспособен повторить свою трюк на фоне финансовых вливаний "Манчестер Сити" и "МЮ". Нынешняя форма команды, безусловно, беспокоит, однако помешать этому вряд ли помогут травмы, а когда у менеджера появится полный состав, из которого он может выбирать лучших, нет причин не верить, что коллектив способен вернуться к успехам».