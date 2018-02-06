СМИ: Абрамович готов уволить Конте в ближайшее время

Владелец лондонскогоготов уволить итальянцас поста главного тренера команды.

Как сообщает Diario Sport, Конте может быть уволен уже сегодня, 6 февраля.

Ранее Абрамович неоднократно высказывал недовольство работой Конте в этом сезоне, а также отношениями тренера с игроками — в частности, конфликтом с Диего Костой.

Отмечается, что список кандидатов на пост главного тренера «Челси» возглавляет экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

Напомним, под руководством Конте «Челси» выиграл чемпионат Англии в прошлом сезоне, однако в этом сезоне команда идет в АПЛ лишь четвертой, а в последних двух матчах потерпела крупные поражения.

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