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    «Рубин» разгромил «Русенборг» в товарищеском матче

    Рубин Товарищеские матчи Русенборг
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    «Рубин»
    На фото:«Рубин»
    Казанский «Рубин» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье нанес разгромное поражение норвежскому «Русенборгу» со счетом 4:1.

    В составе казанцев отличились полузащитники Ивелин Попов и Ильзат Ахметов, а также нападающий Сердар Азмун и защитник Виталий Устинов.

    Товарищеский матч
    «Рубин» — «Русенборг» — 4:1 (2:1)
    Голы: Попов, 29 (1:0). Расмуссен, 31 (1:1). Азмун, 36 (2:1). Устинов, 60 (3:1). Ахметов, 87 (4:1). «Рубин»: Джанаев, Гранат (Микушин, 68), Сесар Навас (Кудряшов, 45), Устинов (Агапов, 77), Сорокин (Ахметов, 77), Энаке (Канунников, 45), Попов (Гекдениз, 68), Нобоа (Шекари, 77), Могилевец (Коновалов, 68), Подберезкин (Жемалетдинов, 77), Азмун (Голдобин, 45).
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