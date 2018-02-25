«Рубин» разгромил «Русенборг» в товарищеском матче

В составе казанцев отличились полузащитники Ивелин Попов и Ильзат Ахметов , а также нападающий Сердар Азмун и защитник Виталий Устинов .

Казанскийв товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье нанес разгромное поражение норвежскомусо счетом 4:1.

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