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    «Шахтер» — «Рома»: матч Лиги чемпионов начнется в 22:45

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    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» — «Рома» начнется в 22:45 по московскому времени.

    В чемпионате Украины «Шахтер» опережает киевское «Динамо» лишь по потерянным очкам. «Рома» в Серии А идет на третьем месте с 50 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 16 баллов.

    «Шахтер» — «Рома»: прогноз на матч

    Последние 10 игр дались «Шахтёру» непросто — 60% набранных очков, в которых было забито 22 мяча и 12 пропущено. Команда получила 20 желтых и 4 красных карточек.

    Чаще всего «горянки» забивают на старте второго тайма: 6 из 22 мячей забиты на отрезке 46-60 минуты. Пропускает же команда преимущественно в последние 15 минут встречи.

    «Рома» за 10 последних игр набрала всего 40% очков. Забила 13, пропустила 11 мячей. Было заработано 13 желтых карточек и одна красная.

    Чаще всего римляне забивают с 76 по 90 минуты — 5 мячей. И в этот же отрезок чаще пропускают — 4.

    В России прямая трансляция матча «Шахтер» — «Рома» состоится на канале «Матч! Футбол 1». Начало — в 22:30. В интернете за ходом встречи, а так же котировками букмекеров онлайн можно следить на LiveCup.Run.

    «Шахтер» зацепится за приемлемый результат«Шахтер Д» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля
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