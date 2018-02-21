«Шахтер» — «Рома»: матч Лиги чемпионов начнется в 22:45

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 22:45 по московскому времени.

В чемпионате Украины «Шахтер» опережает киевское «Динамо» лишь по потерянным очкам. «Рома» в Серии А идет на третьем месте с 50 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 16 баллов.

«Шахтер» — «Рома»: прогноз на матч

Последние 10 игр дались «Шахтёру» непросто — 60% набранных очков, в которых было забито 22 мяча и 12 пропущено. Команда получила 20 желтых и 4 красных карточек.

Чаще всего «горянки» забивают на старте второго тайма: 6 из 22 мячей забиты на отрезке 46-60 минуты. Пропускает же команда преимущественно в последние 15 минут встречи.

«Рома» за 10 последних игр набрала всего 40% очков. Забила 13, пропустила 11 мячей. Было заработано 13 желтых карточек и одна красная.

Чаще всего римляне забивают с 76 по 90 минуты — 5 мячей. И в этот же отрезок чаще пропускают — 4.

В России прямая трансляция матча «Шахтер» — «Рома» состоится на канале «Матч! Футбол 1». Начало — в 22:30. В интернете за ходом встречи, а так же котировками букмекеров онлайн можно следить на LiveCup.Run.