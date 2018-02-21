Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Шахтер» зацепится за приемлемый результат

    «Шахтер Д» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля

    Лига чемпионов Футбол Украины Шахтер Донецк Футбол Италии Рома
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека
    Getty Images
    В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» 21 февраля примет «Рому». Начало встречи – в 22:45 по Москве. Прогноз на «Шахтер Д» — «Рома».

    «Шахтер Д»

    Украинская Премьер-лига только-только стартовала после зимнего перерыва. И в первом же матче дончане разгромили одесский «Черноморец» 5:0. Чтоб Вас не ввел в заблуждение счет – «Черноморец» идет третьим с конца и за 20 туров набрал 17 очков.

    Три поражения и одна ничья за шесть контрольных матчей на сборах. Это тоже не должно Вас путать. Паулу Фонсека старался наиграть новые комбинации. По матчу с одесситами было заметно, над чем «горняки» работали зимой.

    Все прогнозы на футбол

    Это: передачи на третьего, треугольники в одно касание, правильное размещение игроков по полю и высокий прессинг. Итальянские клубы берут прежде всего дисциплиной и тактической вышколкой. Потому такие старания «Шахтера» вполне могут принести результат. По крайней мере, победу в чемпионате они уже не отпустят.

    «Рома»

    В то время как «Интер» шатало, «Рома» синхронно пошатывалась в унисон. Но последние три ничьи и три победы подряд позволили команде Эйсебио Ди Франческо закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы Серии А.

    Ближайшие события

    Недочет в виде двух пропущенных в матче против «Беневенто» римляне исправили «сухими» воротами в последнем матче против «Удинезе». В нем «волки» наигрывали равное давление в обоих таймах с небольшим перевесом во втором.

    В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Рома» показывает довольно эффективный футбол. На групповом этапе 40,7% ее ударов приходились в створ ворот команды соперника. Но назвать римлян сверхрезультативными тоже нельзя: за шесть матчей «волки» забили девять голов. Пропустили шесть.

    Прогноз

    1,80«Обе забьют»

    В самом лучшем для «Шахтера» лигочемпионском сезоне 10/11 команды пересекались как раз на стадии 1/8. Тогда «горняки» праздновали победу дважды: 3:2 в Италии и 3:0 в Украине. Некоторые украинские эксперты громко заявляют, что нынешний состав «Шахтера» самый сильный за всю его историю.

    В связи с этим – два предостережения беттору: такие заявления были каждый более-менее успешный год, а «Рома» тоже не стоит на месте и развивается. Потому не думаем, что донецкой команде удасться повторить результат семилетней давности.

    Но за приемлемый результат дома они должны зацепиться. Рекомендуем поставить на «обе забьют» за 1,80.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Лацио» отыграется за последние неудачи на аутсайдере
  • 4,14
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Зидан рушит звездную иерархию «Реала»
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»
    •
  • Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников
  • Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане
    •
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов