«Шахтер Д» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля

«Шахтер Д»

Украинская Премьер-лига только-только стартовала после зимнего перерыва. И в первом же матче дончане разгромили одесский «Черноморец» 5:0. Чтоб Вас не ввел в заблуждение счет – «Черноморец» идет третьим с конца и за 20 туров набрал 17 очков.

Три поражения и одна ничья за шесть контрольных матчей на сборах. Это тоже не должно Вас путать. Паулу Фонсека старался наиграть новые комбинации. По матчу с одесситами было заметно, над чем «горняки» работали зимой.

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Это: передачи на третьего, треугольники в одно касание, правильное размещение игроков по полю и высокий прессинг. Итальянские клубы берут прежде всего дисциплиной и тактической вышколкой. Потому такие старания «Шахтера» вполне могут принести результат. По крайней мере, победу в чемпионате они уже не отпустят.

«Рома»

В то время как «Интер» шатало, «Рома» синхронно пошатывалась в унисон. Но последние три ничьи и три победы подряд позволили команде Эйсебио Ди Франческо закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы Серии А.

Недочет в виде двух пропущенных в матче против «Беневенто» римляне исправили «сухими» воротами в последнем матче против «Удинезе». В нем «волки» наигрывали равное давление в обоих таймах с небольшим перевесом во втором.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Рома» показывает довольно эффективный футбол. На групповом этапе 40,7% ее ударов приходились в створ ворот команды соперника. Но назвать римлян сверхрезультативными тоже нельзя: за шесть матчей «волки» забили девять голов. Пропустили шесть.

Прогноз

1,80«Обе забьют»

В самом лучшем для «Шахтера» лигочемпионском сезоне 10/11 команды пересекались как раз на стадии 1/8. Тогда «горняки» праздновали победу дважды: 3:2 в Италии и 3:0 в Украине. Некоторые украинские эксперты громко заявляют, что нынешний состав «Шахтера» самый сильный за всю его историю.

В связи с этим – два предостережения беттору: такие заявления были каждый более-менее успешный год, а «Рома» тоже не стоит на месте и развивается. Потому не думаем, что донецкой команде удасться повторить результат семилетней давности.

Но за приемлемый результат дома они должны зацепиться. Рекомендуем поставить на «обе забьют» за 1,80.

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