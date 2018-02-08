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    Нападающий «Барселоны» вернется в строй через неделю

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    Усман Дембеле
    На фото:Усман Дембеле
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил уверенность в том, что нападающий Усман Дембеле будет готов вернуться в строй уже на следующей неделе.

    «С Дембеле все в порядке. Он уже приступил к тренировкам. Надеюсь, что он вернется в команду на следующей неделе», — приводит слова Вальверде Goal.com.

    Таким образом, Дембеле еще пропустит матч Кубка Испании против «Валенсии», который состоится 8 февраля и матч Примеры против «Хетафе» 11 февраля, но должен быть готов к матчу чемпионата Испании против «Эйбара» 17 февраля и матчу ЛЧ против «Челси» 20 февраля.

    Защитник «Барселоны» пропустит матчи с «Валенсией» и «Хетафе»

    Напомним, 20-летний французский футболист получил травму бедра 14 января в матче 19-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедадом» (4:2).

    Ранее после перехода из «Боруссии» Дембеле уже пропустил из-за травмы около четырех месяцев.

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