Нападающий «Барселоны» вернется в строй через неделю

Главный тренервыразил уверенность в том, что нападающийбудет готов вернуться в строй уже на следующей неделе.

«С Дембеле все в порядке. Он уже приступил к тренировкам. Надеюсь, что он вернется в команду на следующей неделе», — приводит слова Вальверде Goal.com.

Таким образом, Дембеле еще пропустит матч Кубка Испании против «Валенсии», который состоится 8 февраля и матч Примеры против «Хетафе» 11 февраля, но должен быть готов к матчу чемпионата Испании против «Эйбара» 17 февраля и матчу ЛЧ против «Челси» 20 февраля.

Защитник «Барселоны» пропустит матчи с «Валенсией» и «Хетафе»

Напомним, 20-летний французский футболист получил травму бедра 14 января в матче 19-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедадом» (4:2).

Ранее после перехода из «Боруссии» Дембеле уже пропустил из-за травмы около четырех месяцев.