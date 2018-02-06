Малафеев: Шатовым интересовались европейские клубы

Заместитель спортивного директора «Зенита»высказал свое мнение о переходе полузащитника Олега Шатова в «Краснодар».

Напомним, хавбек будет выступать за «быков» на правах аренды до конца сезона.

«Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех.

Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера "Зенита" очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить.

Мы учли старание футболиста на сборах в составе "Зенита-2", он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

Это аренда на полгода с правом выкупа. Есть определенный пункт, при котором можно договориться с командой.

Существовали другие варианты продолжения карьеры, даже за границей – им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов.

Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России.

Возможно, будут еще изменения в составе. Это процесс постоянный, он будет длиться до последнего дня трансферного окна», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».