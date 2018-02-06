«Зенит» подтвердил переход Шатова в «Краснодар»

Питерскийна своем сайте объявил о переходе полузащитника

Футболист будет выступать за краснодарский клуб на правах аренды до конца сезона.

Шатов выступал за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.