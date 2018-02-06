ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» подтвердил переход Шатова в «Краснодар»

    Зенит Трансферы Краснодар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
    Питерский «Зенит» на своем сайте объявил о переходе полузащитника Олега Шатова в «Краснодар».

    Футболист будет выступать за краснодарский клуб на правах аренды до конца сезона.

    Шатов выступал за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.

    В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • 06/02
    • «Спартак» уступил «Интеру» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
  • 06/02
    • «Сантос» хочет, чтобы «Спартак» увеличил предложение по Вериссимо
  • 06/02
    • Шалимов: Вопрос по Шатову решился, он прилетает завтра
  • 06/02
    • СМИ: экс-игрок «Челси» может перейти в «Спартак»
  • 06/02
    • «Арсенал» проиграл тбилисскому «Динамо» с незасчитанным голом Дзюбы
  • 06/02
    • «Рубин» обыграл венгерский клуб на сборе в Турции
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • 1,63
    •
  • «Рейнджерс» могут прервать серию неудач в игре с «Бостоном»
  • «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:40
    • «Хаддерсфилд» одолел «Бирмингем» в Кубке Англии
  • 01:30
    • «Байер» выбил «Вердер» из Кубка Германии
  • 01:16
    • Хет-трик Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Сошо»
  • 00:59
    • «Суонси» отгрузил 8 мячей «Ноттс Каунти» в Кубке Англии
  • 00:29
    • «Лацио» продлил контракт с Луисом Альберто
  • 23:56
    • Малафеев: Шатовым интересовались европейские клубы
  • 23:40
    • Минспорта подало иски на 3 млрд рублей к подрядчикам стадионов ЧМ-2018
  • 22:38
    • «Марсель» забил 9 голов в Кубке Франции
  • 22:20
    • «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Падерборн»
  • 21:53
    • Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить «Эльче»
  • 21:40
    • Шалимов: Вопрос по Шатову решился, он прилетает завтра
  • 21:34
    • Молодёжная сборная России проиграла «Видеотону»
  • 21:22
    • «Краснодар» обыграл норвежский «Стрёмсгодсет»
  • 20:54
    • «Спартак» уступил «Интеру» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
  • 19:56
    • Руни рассказал, когда у «Тоттенхэма» возникнет проблема с Кейном
  • 19:39
    • Черчесов: Аршавина нет в списке кандидатов в сборную
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    • Вчера в 19:35
  • 19:25
    • «Арсенал» проиграл тбилисскому «Динамо» с незасчитанным голом Дзюбы
  • 18:32
    • СМИ: Абрамович готов уволить Конте в ближайшее время
  • 18:13
    • Куман возглавил сборную Нидерландов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус