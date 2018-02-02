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    Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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    Криштиану Роналду
    На фото:Криштиану Роналду
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    УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.

    В число претендентов вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, форвард «Реала» Криштиану Роналду, защитник «Барселоны» Жерар Пике, а также полузащитник «Баварии» Хамес Родригес.

    Все четыре футболиста представляют команды, которые одержали в первых матчах 1/4 финала победу.

    Напомним, Салах забил гол в ворота «Манчестер Сити», Роналду оформил дубль в матче против «Ювентуса», а Пике отличился точным ударом в матче против «Ромы». Хамес в поединке против «Севильи» результативными действиями не отметился.

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