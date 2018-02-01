«Леганес» сыграл вничью с «Севильей» в Кубке Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 22-й минуте гости открыли счет. Луис Муриэль получил передачу в штрафной площадке от Сарабии и пробил в касание в дальний угол.

На 57-й минуте счет сравнялся. Последовала подача с углового в центр штрафной «Севильи», затем была произведена скидка во вратарскую, где мяч должен был забирать Серхио, но он махнул мимо игрового снаряда, зато Димитриос Сиовас головой попал и поразил ворота.

Ответная встреча соперников состоится 7 февраля.