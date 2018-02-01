Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Леганес» сыграл вничью с «Севильей» в Кубке Испании

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.

    На 22-й минуте гости открыли счет. Луис Муриэль получил передачу в штрафной площадке от Сарабии и пробил в касание в дальний угол.

    На 57-й минуте счет сравнялся. Последовала подача с углового в центр штрафной «Севильи», затем была произведена скидка во вратарскую, где мяч должен был забирать Серхио, но он махнул мимо игрового снаряда, зато Димитриос Сиовас головой попал и поразил ворота.

    Ответная встреча соперников состоится 7 февраля.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
    «Леганес» — «Севилья» — 1:1 (0:1)
    Голы: Муриэль, 21 (0:1). Сиовас, 56 (1:1).«Леганес»: Чампанье, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Бустинса, Брашанац (Эрасо, 45), Габриэл, Херард Гумбау, Амрабат (Омар, 76), Эль-Жар (Д.Рико, 83), Бовю.«Севилья»: С.Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Нолито, 76).Предупреждения: Брашанац, 23. Эскудеро, 47. Васкес, 65. Лангле, 73. Сарабия, 86. Омар, 88.
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