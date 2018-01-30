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    Промес перейдёт в «Саутгемптон», если клубы договорятся

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    Квинси Промес
    На фото:Квинси Промес
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 201809:00
    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес склоняется к переходу в английский «Саутгемптон», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, голландский игрок надеется, что клубы смогут согласовать сумму трансфера до закрытия зимнего трансферного окна в Англии.

    Ранее авторитетное издание Sky Sports сообщило, что «Саутгемптон» предлагал красно-белым за игрока 25 миллионов фунтов (28,5 млн евро), но получил отказ.

    По данным британской прессы, спартаковцы надеются получить за 26-летнего футболиста 34 млн евро. В контракте игрока прописана сумма отступных, составляющая 40 млн евро.

    Журналист talkSPORT Алекс Крук на днях сообщил, что «Саутгемптон» готов обеспечить Промесу те же финансовые условия, что у него сейчас есть в России.

    Английский клуб предлагает ему 2,8-2,9 млн евро в год. В «Спартаке», по сведениям «Чемпионата», оклад голландца составляет около 4 млн евро в год.

    Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

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