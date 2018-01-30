Промес перейдёт в «Саутгемптон», если клубы договорятся

Полузащитник «Спартака»склоняется к переходу в английский «Саутгемптон», сообщает «Чемпионат»

По информации источника, голландский игрок надеется, что клубы смогут согласовать сумму трансфера до закрытия зимнего трансферного окна в Англии.

Ранее авторитетное издание Sky Sports сообщило, что «Саутгемптон» предлагал красно-белым за игрока 25 миллионов фунтов (28,5 млн евро), но получил отказ.

По данным британской прессы, спартаковцы надеются получить за 26-летнего футболиста 34 млн евро. В контракте игрока прописана сумма отступных, составляющая 40 млн евро.

Журналист talkSPORT Алекс Крук на днях сообщил, что «Саутгемптон» готов обеспечить Промесу те же финансовые условия, что у него сейчас есть в России.

Английский клуб предлагает ему 2,8-2,9 млн евро в год. В «Спартаке», по сведениям «Чемпионата», оклад голландца составляет около 4 млн евро в год.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.