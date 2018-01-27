Клопп: Не уверен, что Старридж будет играть, если останется

Главный тренер «Ливерпуля»сообщил, что нападающийне получит больше игрового времени, если останется в команде.

Ранее сообщалось, что англичанин может перейти в «Интер».

«Не думаю, что в ближайшие пару дней произойдет много событий.

Никогда в жизни не обещал футболисту игрового времени. Это невозможно. Когда Старридж в форме, он по-прежнему является выдающимся форвардом, в этом нет сомнений. Однако в последние несколько недель он по разным причинам не играл. Конечно, одними из таких причин были уровень игры Фирмино и прогресс Соланке. А Дэниел то тренировался, то – нет. В то время, когда Старридж тренировался, в матчах его преследовали неудачи.

Не могу сказать, останется ли Дэниел в клубе. Этот вопрос открыт, ходит много слухов. Сейчас по этому поводу сказать нечего. До сих пор мы в нем нуждались. А что произойдет в ближайшие дни — посмотрим», — цитирует Клоппа The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ Старридж провел девять матчей и забил два гола.