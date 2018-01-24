Мишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ

Бывший президент УЕФАпринял решение подать апелляцию на отстранение от футбола в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам 62-летнего экс-чиновника, он ни в чем не виноват. Француз отстранен от любой связанной с футболом деятельности до октября 2019 года. Француз отстранен от любой связанной с футболом деятельности до октября 2019 года.

«Для меня это дело чести, и я хочу справедливости. Эта апелляция является следствием того, что всегда говорил. Я не совершил ничего преступного и собираюсь отстаивать свои права и доказать невиновность», — цитирует Платини Le Monde.

Мишель Платини был отстранён от футбольной деятельности в связи с получением в 2011 году незаконного денежного перевода в размере 2 млн долларов от ФИФА. Платини, отрицавший свою вину, был отстранён от футбольной деятельности наряду с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером, который одобрил выплату.