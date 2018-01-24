«Кристал Пэлас» подписал защитника сборной Польши

23-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3,5 года. Он стал первым поляком в истории клуба.
В текущем сезоне Ях сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. На счету защитника два матча за сборную Польши, в составе которой он дебютировал в 2017 году.
Ранее «орлы» арендовали до конца сезона хавбека «Бенфики» Эрдала Ракипа.
What do you know about #CPFC 🦅 Jarek? 🤔— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 23 января 2018 г.
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