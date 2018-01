«Кристал Пэлас» подписал защитника сборной Польши

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника «Заглембе» и сборной Польши

23-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3,5 года. Он стал первым поляком в истории клуба.

В текущем сезоне Ях сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. На счету защитника два матча за сборную Польши, в составе которой он дебютировал в 2017 году.

Ранее «орлы» арендовали до конца сезона хавбека «Бенфики» Эрдала Ракипа.

