Дьяков: Сборные Турции и России равны по силам

Российский защитник «Сивасспора»высказал мнение об итогах жеребьевки Лиги наций, которая определила в соперники россиянам сборные Швеции и Турции.

«Соперники в нашей группе равные. Это не сборные уровня Бразилии или Франции.

Тем более наша команда сейчас проводит спарринги с настоящими топами. А тут команды подобрались равные. У нашей сборной хорошие шансы на первое место.

Со стороны Лига наций выглядит интересным проектом. Надо посмотреть, как все будет происходит в деле. Если болельщикам будет интересно, то почему бы и нет?

Я посмотрел регламент. Лучшие команды имеют шансы попасть на Евро-2020, поэтому предполагаю увлекательную борьбу.

В современном футболе каждый может обыграть каждого. Соперники подравнялись. Даже такая сборная, как Андорра, может преподнести сюрприз. А команды Турции и России примерно равны на сегодняшний день.

Турки не попали на чемпионат мира. Это их разозлит, закалит, сделает сильнее. Возможно, будет смена поколений.

Главный тренер сборной Луческу часто посещает матчи чемпионата, я неоднократно его видел. Понятно, что он просматривает в основном большие команды. Думаю, ему по силам поднять уровень игры сборной», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».