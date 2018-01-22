Горецка понимает недовольство болельщиков «Шальке»

Полузащитник «Шальке», который летом станет игроком «Баварии», прокомментировал реакцию болельщиков гельзенкирхенского клуба, осудивших решение игрока перебраться в Мюнхен.

«Эти дни – самые тяжелые в моей карьере. Я оказался в особой ситуации. Рад, что в целом атмосфера [на стадионе] осталась позитивной. Понимаю тех, кто выразил недовольство и разочарование. Конечно, свист с трибун меня огорчил.

Я долго принимал решение, это был длительный процесс. Я прислушался к себе и понял, каковы мои цели и где хочу продолжить карьеру.

Перейти в "Баварию" в январе? "Шальке" всегда четко давал понять, что у меня лишь два варианта – продлить контракт или уйти летом. Поэтому до конца сезона буду отдавать все силы в матчах за Гельзенкирхен», – сказал Горетца в интервью изданию Kicker.

Контракт 22-летнего игрока с «Баварией» будет рассчитан до лета 2022 года.