ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Горецка понимает недовольство болельщиков «Шальке»

    Шальке 04 Бавария Бундеслига Футбол Германии Трансферы Между тем Болельщики Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Леон Горетцка
    На фото:Леон Горетцка
    Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка, который летом станет игроком «Баварии», прокомментировал реакцию болельщиков гельзенкирхенского клуба, осудивших решение игрока перебраться в Мюнхен.

    «Эти дни – самые тяжелые в моей карьере. Я оказался в особой ситуации. Рад, что в целом атмосфера [на стадионе] осталась позитивной. Понимаю тех, кто выразил недовольство и разочарование. Конечно, свист с трибун меня огорчил.

    Я долго принимал решение, это был длительный процесс. Я прислушался к себе и понял, каковы мои цели и где хочу продолжить карьеру.

    Перейти в "Баварию" в январе? "Шальке" всегда четко давал понять, что у меня лишь два варианта – продлить контракт или уйти летом. Поэтому до конца сезона буду отдавать все силы в матчах за Гельзенкирхен», – сказал Горетца в интервью изданию Kicker.

    Контракт 22-летнего игрока с «Баварией» будет рассчитан до лета 2022 года.

    Очередной «каток» для «музыкантов»«Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 21 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • 21/01
    • Константин Рауш стал игроком московского «Динамо»
  • 21/01
    • «Бавария» одержала волевую победу над «Вердером»
  • 19/01
    • СМИ: Рауш подписал контракт с «Динамо»
  • 19/01
    • Бендер продлил контракт с «Байером»
  • 19/01
    • Леон Горецка подписал контракт с «Баварией»
  • 18/01
    • Цакташ самовольно покинул сборы «Рубина»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Клопп победит на «Либерти»
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 января
  • 5,33
    •
  • «Даллас» намерен продлить серию побед в матче с «Флоридой»
  • «Даллас» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 января
  • 2,06
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:33
    • «Атлетик» продлил контракт с голкипером
  • 12:53
    • Бистрович заявил о хорошем приеме в ЦСКА
  • 12:42
    • Гончаренко назвал состав ЦСКА в последней игре «суперэкспериментальным»
  • 12:19
    • Черчесов подбирает замену Джикии без ненужных эмоций
  • 12:02
    • Защитник «Барселоны» получил очередную травму
  • Остались ли у «Лиона» силы на борьбу с «Монако»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 24 января
    • 1,71Послезавтра в 23:05
  • 11:14
    • У Петковича были предложения из Италии и Испании
  • 10:58
    • Защитник «Тосно» перешел в «Ротор-Волгоград»
  • 10:49
    • Агент: Черных интересуются три клуба из России
  • 10:05
    • Петкович: Каррера разбирает не только мои ошибки, но и всей команды
  • 09:39
    • Комбаров присоединился к «Арсеналу» после болезни
  • 09:07
    • «Ботафого» потребует у «Спартака» 6 миллионов евро за защитника
  • Возвращаться рано
  • «Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании 24 января
    • 2,04Послезавтра в 23:30
  • 08:46
    • Агент: Оздоева хочет взять «Локомотив»
  • Боевой характер сделает разницу
  • «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 24 января
    • 1,81Послезавтра в 21:00
  • Все переменится – надо надеяться
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Кубка Футбольной лиги Англии 24 января
    • 1,84Послезавтра в 23:00
  • Ищи «вилку», не ленись, «запули» и наварись
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки на перенесенный матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу 24 января
    • 1,69Послезавтра в 20:30
  • 08:25
    • Венгер: Это последний «большой» контракт Санчеса
  • 07:49
    • «Уралу» и «Динамо» нужен форвард сборной Литвы
  • 01:15
    • «Лион» вырвал победу у ПСЖ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус