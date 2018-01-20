АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси» 0:4

«Челси» в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Брайнтон энд Хоув Альбион» со счетом 4:0.

Уже на 3-й минуте Эден Азар вывел «синих» вперед, получив мяч в центре штрафной площади и расстреляв чужие ворота.

Спустя еще три минуты преимущество команды Антонио Конте удвоил Виллиан, который после блестящей комбинации поразил угол ворот ударом с линии штрафной площади.

На 77-й минуте Виллиан ассистировал Азару, оформившему дубль. За минуту до конца основного времени победную точку поставил Виктор Мозес, реализовавший выход один на один с вратарем.

В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (50 очков), а «Брайтон» — 16-е (23 очка).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Брайтон» — «Челси» — 0:4 (0:2) Голы: 0:1 – 3 Азар, 0:2 – 6 Виллиан, 0:3 – 77 Азар, 0:4 – 89 Мозес.«Брайтон»: Райан, Данк, Даффи, Зуттнер, Скелотто, Гросс (Кайяль, 68), Стивенс, Марч (Искьердо, 83), Проппер, Голдсон, Хемед (Мюррей, 68).«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Виллиан (Мусонда, 81), Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Батшуайи.Предупреждения: Скелотто (36), Даффи (56), Голдсон (79).

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» 4:1

«Арсенал» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

Исход встречи был предрешен уже в первые полчаса игры, когда «канониры» забили четыре мяча.

На 6-й минуте Начо Монреаль забил первый гол. Затем, спустя четыре минуты, отличился Алекс Ивоби.

На 13-й минуте Лоран Косельни довел дело до разгрома. А на 22-й минуте Александр Ляказетт стал автором четвертого мяча «Арсенала».

Гости смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Луки Миливоевича на 78-й минуте.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (42 очка), а «Кристал Пэлас» — 12-е (25 очков).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 4:1 (4:0) Голы: 1:0 – 6 Монреаль, 2:0 – 10 Ивоби, 3:0 – 13 Косьельни, 4:0 – 22 Ляказетт, 4:1 – 78 Миливоевич.«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34), Бельерин, Косьельни, Эль-Ненни, Джака, Уилшер, Озил (Нелсон, 72), Ивоби (Колашинац, 82), Ляказетт.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Кабай (Ридевалд, 90), Сако, Заа, Бентеке.

«Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед» 0:1

«Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Бернли» в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 54-й минуте забил Антони Марсьяль, которому ассистировал Ромелу Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице (53 очка), а «Бернли» — восьмое (34 очка).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – 54 Марсьяль.«Бернли»: Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 81), Гудмундссон, Арфилд (Нкуду, 81), Барнс (Уэллс, 89).«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Мата (Феллайни, 72), Янг, Погба, Матич, Лингард (Рэшфорд, 80), Марсьяль (Эррера, 90), Лукаку.Предупреждения: Ми (31), Бардсли (67), Погба (69), Дефур (69), Матич (76), Валенсия (90).

«Эвертон» – «Вест Бромвич Альбион» 1:1

«Эвертон» на своем поле разошелся миром с «Вест Бромвичем» — 1:1.

На гол Джейя Родригеса на 7-й минуте «ириски» ответили точным ударом Байе Умара Ньяссе на 70-й минуте.

Результативную передачу на свой счет записал новичок хозяев Тео Уолкотт.

В турнирной таблице «Эвертон» занимает девятое место (28 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (20 очков).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Эвертон» — «Вест Бромвич» — 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – 7 Родригес, 1:1 – 70 Ньяссе.«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Влашич (Болази, 46), Маккарти (Руни, 61), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 69).«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс (Маколи, 80), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант (Ливермор, 79), Родригес (Макклейн, 79), Рондон.Предупреждения: Уолкотт (45), Шнайдерлин (58), Доусон (88).

«Лестер Сити» – «Уотфорд» 2:0

В домашнем матче английской Премьер-лиги «Лестер» победил «Уотфорд» со счетом 2:0.

На 39-й минуте Джейми Варди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. В добавленное ко второму тайму время Рияд Марез снял все вопросы о победителе.

«Лестер» занимает седьмое место в турнирной таблице (34 очка), а «Уотфорд» — десятое (26 очков).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Лестер» — «Уотфорд» — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – 39, пенальти Варди, 2:0 – 90+1 Марез.«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Марез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Грэй, 65), Варди (Адриен Силва, 89).«Уотфорд»: Карнезис, Ваге (Предль, 61), Зегелар, Янмат (Окака Чука, 81), Кабаселе, Уотсон, Дукуре, Перейра (Грэй, 60), Каррильо, Ришарлисон, Дини.

«Сток Сити» – «Хаддерсфилд Таун» 2:0

«Сток Сити» в домашнем матче одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» со счетом 2:0.

На 53-й минуте отличился Джо Аллен, а на 69-й — Маме Бирам Диуф.

В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 17-е место (23 очка), а «Хаддерсфилд Таун» — 14-е (24 очка).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Сток Сити» — «Хаддерсфилд» — 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – 53 Аллен, 2:0 – 69 Диуф.«Сток Сити»: Батленд, Зума, Питерс, Бауэр, Шоукросс, Аллен, Флетчер, Адам (Кэмерон, 71), Шакири, Диуф (Крауч, 77), Шупо-Мотинг (Собхи, 90).«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Хадерджонай, Мэлоун, Шиндлер, Хогг (Депуатр, 79), Муй, Притчард (Сабири, 60), ван Ла Парра, Инс (Кванер, 56), Мунье.Предупреждения: Хогг (34), Бауэр (72).

«Вест Хэм Юнайтед» – «Борнмут» 1:1

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 71-й минуте Райан Фрейзер вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались спустя две минуты усилиями Хавьера Эрнандеса.

«Вест Хэм» — 11-й в турнирной таблице (26 очков), а «Борнмут» — 12-й (25 очков).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – 71 Фрэйзер, 1:1 – 73 Эрнандес.«Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Крессуэлл (Байрэм, 90), Масуаку, Коллинз, Лансини (Эрнандес, 64), Куяте (Райс, 90), Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Айб (Станислас, 62), Кук, Фрэйзер (Кинг, 85), Гослинг, Смит, Уилсон.Предупреждения: Коллинз (31), Масуаку (49), Гослинг (52), Огбонна (58).

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед» 3:1

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:1.

«Горожане» вышли вперед на 34-й минуте, когда Серхио Агуэро головой замкнул навесную передачу от Кевина де Брейне.

На 63-й минуте Агуэро забил с пенальти, который заработал Рахим Стерлинг.

Спустя еще четыре минуты «сороки» возродили интригу. Джейкоб Мерфи выскочил на длинную проникающую передачу и оказался перед Эдерсоном, перебросив через него мяч.

Однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. На 83-й минуте Агуэро оформил хет-трик, забив с передачи Лероя Сане.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице (65 очков), а «Ньюкасл» занимает 15-е место (23 очка).

Чемпионат Англии. 24-й тур «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 3:1 (1:0) Голы: 1:0 – 34 Агуэро, 2:0 – 63, пенальти Агуэро, 2:1 – 67 Мерфи, 3:1 – 83 Агуэро.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва, 86), де Брюйне, Сане (Браим Диас, 87), Агуэро.«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Манкильо (Йедлин, 66), Кларк, Хэйден, Диаме, Мерфи, Шелви, Атсу (Перес, 64), Хоселу (Гэйл, 76).Предупреждение: Кларк (78).

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм Хотспур»

21 января, 19:00 мск

«Суонси Сити» – «Ливерпуль»

22 января, 23:00 мск