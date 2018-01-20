АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси» 0:4
«Челси» в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Брайнтон энд Хоув Альбион» со счетом 4:0.
Уже на 3-й минуте Эден Азар вывел «синих» вперед, получив мяч в центре штрафной площади и расстреляв чужие ворота.
Спустя еще три минуты преимущество команды Антонио Конте удвоил Виллиан, который после блестящей комбинации поразил угол ворот ударом с линии штрафной площади.
На 77-й минуте Виллиан ассистировал Азару, оформившему дубль. За минуту до конца основного времени победную точку поставил Виктор Мозес, реализовавший выход один на один с вратарем.
В турнирной таблице «Челси» занимает третье место (50 очков), а «Брайтон» — 16-е (23 очка).
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» 4:1
«Арсенал» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.
Исход встречи был предрешен уже в первые полчаса игры, когда «канониры» забили четыре мяча.
На 6-й минуте Начо Монреаль забил первый гол. Затем, спустя четыре минуты, отличился Алекс Ивоби.
На 13-й минуте Лоран Косельни довел дело до разгрома. А на 22-й минуте Александр Ляказетт стал автором четвертого мяча «Арсенала».
Гости смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Луки Миливоевича на 78-й минуте.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (42 очка), а «Кристал Пэлас» — 12-е (25 очков).
«Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед» 0:1
«Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Бернли» в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 54-й минуте забил Антони Марсьяль, которому ассистировал Ромелу Лукаку.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице (53 очка), а «Бернли» — восьмое (34 очка).
«Эвертон» – «Вест Бромвич Альбион» 1:1
«Эвертон» на своем поле разошелся миром с «Вест Бромвичем» — 1:1.
На гол Джейя Родригеса на 7-й минуте «ириски» ответили точным ударом Байе Умара Ньяссе на 70-й минуте.
Результативную передачу на свой счет записал новичок хозяев Тео Уолкотт.
В турнирной таблице «Эвертон» занимает девятое место (28 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (20 очков).
«Лестер Сити» – «Уотфорд» 2:0
В домашнем матче английской Премьер-лиги «Лестер» победил «Уотфорд» со счетом 2:0.
На 39-й минуте Джейми Варди реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. В добавленное ко второму тайму время Рияд Марез снял все вопросы о победителе.
«Лестер» занимает седьмое место в турнирной таблице (34 очка), а «Уотфорд» — десятое (26 очков).
«Сток Сити» – «Хаддерсфилд Таун» 2:0
«Сток Сити» в домашнем матче одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» со счетом 2:0.
На 53-й минуте отличился Джо Аллен, а на 69-й — Маме Бирам Диуф.
В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 17-е место (23 очка), а «Хаддерсфилд Таун» — 14-е (24 очка).
«Вест Хэм Юнайтед» – «Борнмут» 1:1
«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 71-й минуте Райан Фрейзер вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались спустя две минуты усилиями Хавьера Эрнандеса.
«Вест Хэм» — 11-й в турнирной таблице (26 очков), а «Борнмут» — 12-й (25 очков).
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед» 3:1
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:1.
«Горожане» вышли вперед на 34-й минуте, когда Серхио Агуэро головой замкнул навесную передачу от Кевина де Брейне.
На 63-й минуте Агуэро забил с пенальти, который заработал Рахим Стерлинг.
Спустя еще четыре минуты «сороки» возродили интригу. Джейкоб Мерфи выскочил на длинную проникающую передачу и оказался перед Эдерсоном, перебросив через него мяч.
Однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. На 83-й минуте Агуэро оформил хет-трик, забив с передачи Лероя Сане.
«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице (65 очков), а «Ньюкасл» занимает 15-е место (23 очка).
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм Хотспур»
21 января, 19:00 мск