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    «Зенит» интересуется полузащитником «Аякса»

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    Амин Юнес
    На фото:Амин Юнес
    Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Аякса» Амина Юнеса.

    Об этом рассказал агент футболиста Никола Инночентин.

    «Со мной связывались представители "Зенита", "Интера", "Уотфорда", "Севильи" и "Наполи". Договоренности ни с одним из клубов нет.

    "Наполи" не делал предложение ни "Аяксу", ни игроку», — цитирует Инночентина De Telegraaf.

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    Юнес выступает за «Аякс» с 2015 года, в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Ранее он защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна». Провел пять матчей за сборную Германии.

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