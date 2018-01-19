«Зенит» интересуется полузащитником «Аякса»

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Аякса»

Об этом рассказал агент футболиста Никола Инночентин.

«Со мной связывались представители "Зенита", "Интера", "Уотфорда", "Севильи" и "Наполи". Договоренности ни с одним из клубов нет.

"Наполи" не делал предложение ни "Аяксу", ни игроку», — цитирует Инночентина De Telegraaf.

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Юнес выступает за «Аякс» с 2015 года, в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее он защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна». Провел пять матчей за сборную Германии.