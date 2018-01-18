Гол Халка принес победу «Шанхай СИПГ» над «Спартаком»

Единственный гол с пенальти забил на 11-й минуте бывший игрок «Зенита», бразильский нападающий Халк.
Через несколько минут после этого серьезную травму получил защитник красно-белых Георгий Джикия. Вместо него на поле появился Сальваторе Боккетти.
На 29-й минуте у российской команды красную карточку получил Илья Кутепов, но в связи с тем, что матч был товарищеским, вместо удалённого Кутепова вскоре на поле вышел Сердар Таски.
После перерыва в составе «Спартака» дебютировал находящийся на просмотре 19-летний полузащитник Сергей Еременко.
В понедельник, 22 января, у команды Массимо Карреры запланирована встреча с «Астаной».
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) – «Шанхай Шанган» (Китай) – 0:1 (0:1)
Гол: Халк, 11 — с пенальти.«Спартак»: Селихов (Максименко, 60), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 34), Джикия (Боккетти, 15), Комбаров (Рассказов, 46), Мельгарехо (Бакаев, 46), Глушаков (Фернанду, 46), Пашалич (Зобнин, 46), Промес (Еременко, 46), Самедов (Педро Роша, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).«Шанхай Шанган» (первый тайм): Янь Цзюньлин, Ван Шэньчао, Хэ Гуань, Ши Кэ, Ахмедов, Юй Хай, Цай Хуэйкан, Оскар, Халк, Люй Вэньцзюнь, У Лэй.Предупреждения: Цай Хуэйкан, 68. Фернанду, 71. Янь Цзюньлин, 88. Боккетти, 88.Удаление: Кутепов, 29.