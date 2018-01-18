Гол Халка принес победу «Шанхай СИПГ» над «Спартаком»

Московскийуступил китайской команде(0:1) в первом товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.

Единственный гол с пенальти забил на 11-й минуте бывший игрок «Зенита», бразильский нападающий Халк.

Через несколько минут после этого серьезную травму получил защитник красно-белых Георгий Джикия. Вместо него на поле появился Сальваторе Боккетти.

На 29-й минуте у российской команды красную карточку получил Илья Кутепов, но в связи с тем, что матч был товарищеским, вместо удалённого Кутепова вскоре на поле вышел Сердар Таски.

После перерыва в составе «Спартака» дебютировал находящийся на просмотре 19-летний полузащитник Сергей Еременко.

В понедельник, 22 января, у команды Массимо Карреры запланирована встреча с «Астаной».