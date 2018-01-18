ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гол Халка принес победу «Шанхай СИПГ» над «Спартаком»

    Товарищеские матчи Спартак Футбол России Шанхай СИПГ Футбол Китая
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Спартак» уступил китайской команде «Шанхай Шанган» (0:1) в первом товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.

    Единственный гол с пенальти забил на 11-й минуте бывший игрок «Зенита», бразильский нападающий Халк.

    Через несколько минут после этого серьезную травму получил защитник красно-белых Георгий Джикия. Вместо него на поле появился Сальваторе Боккетти.

    На 29-й минуте у российской команды красную карточку получил Илья Кутепов, но в связи с тем, что матч был товарищеским, вместо удалённого Кутепова вскоре на поле вышел Сердар Таски.

    После перерыва в составе «Спартака» дебютировал находящийся на просмотре 19-летний полузащитник Сергей Еременко.

    В понедельник, 22 января, у команды Массимо Карреры запланирована встреча с «Астаной».

    Товарищеский матч
    «Спартак» (Россия) – «Шанхай Шанган» (Китай) – 0:1 (0:1)
    Гол: Халк, 11 — с пенальти.«Спартак»: Селихов (Максименко, 60), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 34), Джикия (Боккетти, 15), Комбаров (Рассказов, 46), Мельгарехо (Бакаев, 46), Глушаков (Фернанду, 46), Пашалич (Зобнин, 46), Промес (Еременко, 46), Самедов (Педро Роша, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).«Шанхай Шанган» (первый тайм): Янь Цзюньлин, Ван Шэньчао, Хэ Гуань, Ши Кэ, Ахмедов, Юй Хай, Цай Хуэйкан, Оскар, Халк, Люй Вэньцзюнь, У Лэй.Предупреждения: Цай Хуэйкан, 68. Фернанду, 71. Янь Цзюньлин, 88. Боккетти, 88.Удаление: Кутепов, 29.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • На кого нацелился «Арсенал», за кем следит «Спартак», кому нужен хавбек «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 19/01
    • У Джикии — разрыв «крестов», предстоит операция
  • 18/01
    • «Люцерн» разгромил «Локомотив» в товарищеском матче
  • 18/01
    • Джикия получил травму в матче с «Шанхай Шанган»
  • 18/01
    • «Спартак» близок к аренде защитника «Наполи»
  • 17/01
    • Луис Адриано готов завершить карьеру в «Спартаке»
  • 17/01
    • СМИ: «Спартак» в ближайшие часы может предложить 15 млн евро за Максимовича
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • «МЮ» имеет основания рассчитывать на успех
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Сток Сити»
    •
  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • На кого нацелился «Арсенал», за кем следит «Спартак», кому нужен хавбек «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте»
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Реал Сосьедадом»
    •
  • «Ливерпуль» указал на слабость «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
    •
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» Якупова против «Рейнджерс» Бучневича. Кто выйдет победителем дуэли?
  • «Колорадо» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 января
  • 1,74
    •
  • «Северсталь» будет биться за плей-офф в игре с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 20 января
  • 2,12
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:20
    • «Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании
  • Отметит ли Коста возвращение на поле голом?
  • «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 января
    • 1,85Завтра в 18:15
  • 00:13
    • У Джикии — разрыв «крестов», предстоит операция
  • 21:45
    • Семин наложил вето на трансфер Марковича
  • 21:32
    • Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»
  • 21:25
    • Сигурдссон переходит в «Ростов» на правах свободного агента
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    • Вчера в 21:11
  • 21:09
    • Вартапетов: У Джикии подозрение на кресты
  • 20:31
    • «Люцерн» разгромил «Локомотив» в товарищеском матче
  • 19:25
    • Джикия получил травму в матче с «Шанхай Шанган»
  • 19:06
    • «Динамо» обыграло румынский «Газ Метан»
  • 18:54
    • «Ростов» сыграл вничью с «Политехникой» в первом матче Карпина
  • 16:55
    • Форвард ЦСКА отправился в аренду в Чехию
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    • Вчера в 16:12
  • Наша ставка – Ваш суд
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу 20 января
    • 1,55Завтра в 20:30
  • «Дьявольская» месть
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английского чемпионата 20 января
    • 1,60Завтра в 18:00
  • Ляказетт выручит «Арсенал»
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Англии 20 января
    • 2,00Завтра в 18:00
  • Случайности не случайны
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английского чемпионата 20 января
    • 1,66Завтра в 15:30
  • 14:08
    • «Севилья» включилась в борьбу за Смолова
  • «Аэроплан» не взлетит в Каталонии
  • «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 января
    • 2,65Завтра в 15:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус