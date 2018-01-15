Трансферный дайджест. 9-15 января

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 28 лет

То, что габонский бомбардир скоро покинет немецкий клуб — вопрос почти решенный. Взаимная нелюбовь достигла своего пика, пришла пора разводиться.

Так, 14 декабря 28-летний нападающий был выведен из состава команды по дисциплинарным причинам и не сыграет в матче с «Вольфсбургом».

Детали случившегося клуб не уточняет, но африканца наказывают так уже второй раз за сезон — его уже отстраняли от матча со «Штутгартом» за посещение ночного клуба в Барселоне перед встречей.

Михаэль Цорк Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Наше терпение небезгранично. Не знаю, что у него в голове. Сегодня у нас был с ним очень жаркий спор. Мы не привыкли к такому поведению с его стороны. Так больше продолжаться не може

Весь вопрос в том, куда отправится эксцентричный форвард. Еще недавно в качестве пункта назначения назывался Китай.

Якобы, «Гуанчжоу Эвергранд», который возглавляет Фабио Каннаваро, летом готов заплатить за Обамеянга 72 млн евро и предложить игроку четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Впрочем, вскоре сам клуб выступил с официальным опровержение, сообщив, что купить игрока за за сумму, которая значительно превышает лимит, установленный китайской федерацией футбола, они просто не могут.

Еще одним клубом, которому приписывали интерес к габонцу, стал лондонский «Арсенал», в котором он должен заменить уходящего Алексиса Санчеса.

Наставник «канониров» Арсен Венгер, правда, заявил, что «Обамеянг — это не вариант», но слухи и не думали утихать.

Так, известный журналист и инсайдер Гильем Балаге заявил, что «Арсенал» близок к подписанию форварда дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

Также появилась информация, что Обамеянга хочет видеть в команде Свен Мислинтат, который в прошлом году был назначен главным скаутом лондонского клуба. Мислинтат ранее работал в «Боруссии». В 2013 году он содействовал переходу Обамеянга в дортмундскую команду.

Теперь Мислинтату осталось лишь убедить Арсена Венгера, недовольного последними скандалами вокруг габонского форварда и его отношением к работе.

Как отмечается, «Арсенал» может включить в сделку с дортмундским клубом нападающего Оливье Жиру.

Наш прогноз: «Боруссия» Д

Лукас Вериссимо

«Сантос», защитник, 23 года

Лукас Вериссимо Фото: http://globoesporte.globo.com

Трансферы бразильских игроков нередко похожи на знаменитые «мыльные оперы» с их родного ТВ. То же случилось случилось и с возможным переходом игрока «Сантоса» в московский «Спартак».

Уже казалось, что все на мази, и Вериссимо готов паковать чемоданы, как вдруг правление «Сантоса» наложило вето на трансфер Вериссимо в «Спартак» за 6 млн евро, подняв цену. А после появились новости об интересе к бразильцу со стороны неназванного английского клуба.

Трансферный дайджест. 26 декабря — 8 января От кого отказался «Ливерпуль», за кем следит «Спартак», кому нужен вингер «Реала» и другие трансферные новости последних дней Дальше — больше. Вскоре сам Вериссимо сделал официальное заявление о том, что некий Тиаго Тавейра, который уже с месяц раздал российским СМИ интервью об интересе «Спартака» к футболисту и утверждал, что ждёт, когда красно-белые сделают официальное предложение, вовсе не является его агентом, а просто какой-то проходимец.

Подобных «лже-агентов» Вериссимо нашлось вскоре еще несколько. Эти «дети лейтенанта Шмидта» связывались с представителями «Спартака» в надежде выбить комиссионные, в результате чего московский клуб даже приостановил переговоры.

Когда непонимание было развеяно, переговоры двух клубов продолжились, вот только цена на Вериссимо выросла в очередной раз — до 10 миллионов евро.

Хосе Карлос Перес Президент «Сантоса» Последнее предложение «Спартака» было недостаточным. Мы сообщили им, что если они хотят заполучить Вериссимо, им придется улучшить предложение. Мы не можем продать игрока, не купив на его позицию нового, поэтому мы не можем принять предложение «Спартака». Продадим Вериссимо только если нам предложат сумму сильно выше наших ожиданий. Наша стратегия по части продажи игроков изменилась. Мы будем ждать максимального предложения по трансферу нашего защитника.

«Спартак» сделал бразильцам очередное предложение, которое совет директоров «Сантоса» рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров.

Трансфер защитника может состояться только если руководство бразильского клуба сможет обуздать свою жадность. Ведь, по признанию Переса, других предметных предложений по Вериссимо у «Санстоса» нет.

Наш прогноз: «Спартак»

Энди Кэрролл

«Вест Хэм», нападающий, 29 лет

Энди Кэролл Фото: uefa.com

Трансфер Кэрролла из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 30 миллионов фунтов в 2011 году остается одним из самых странных переходов АПЛ последней декады.

Форвард должен был заменить мерсисайдцам ушедшего Фернандо Торреса, но забил 6 голов в 44 матчах Премьер-лиги и отправился в «Вест Хэм», где провел последние пять сезонов, не разу не добравшись даже до 10 мячей в графе «забитые».

Но сейчас у форварда появился шанса снова вернуться в большую лигу — «Челси» ищет форварда для подстраховки Альваро Мораты, по поводу формы и физического состояния которого в клубе есть беспокойство.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не верит в нападающего Миши Батшуайи. «Челси» может предложить «Вест Хэму» обменять Кэрролла на бельгийца до конца сезона. «Молотобойцы» ранее выражали заинтересованность в Батшуайи.

В настоящий момент «Вест Хэм» твердо намерен удержать Кэрролла и точно не собирается отдавать его в аренду «Челси», но в клубе опасаются, что 29-летний англичанин сам может попытаться продавить свой переход в состав «синих».

При тренере Дэвиде Мойесе Кэрролл лишь в трех матчах выходил с первых минут. Он хочет играть чаще. В этом сезоне он появлялся на поле 12 раз, забив 2 гола.

Кроме Энди Кэрролла, в шорт-листе «Челси» значится Кристиан Бентеке из «Кристал Пэласа».

Наш прогноз: «Вест Хэм»

Рафинья Алькантара

«Барселона», полузащитник, 24 лет

Рафинья Фото: uefa.com

Воспитанник каталонского клуба сумел ярко проявить себя в «Сельте». Но после возвращения в «Барселону» травмы и дорогие покупки никак не давали закрепиться в стартовой обойме.

Рафинья трудяга и боец, сумевший неоднократно после тяжелых травм выгрызать себе место в составе, но в этом сезоне он не провел еще ни оного матча.

К его счастью, это не смущает миланский «Интер», который отчаянно торгуется с «Барселоной» за аренду игрока с правом выкупа.

Именно опция выкупа и его стоимость и стали камнем преткновения — сумма выкупа уже поднялась с 18 до 23 миллионов евро.

Но миланцы твердо намерены усилить команду атакующим хавбеком. Альтернативой являлся Генрих Мхитарян, но переговоры зашли в тупик.

Наш прогноз: «Интер»

Гонсалу Гедеш

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 21 год

Гонсалу Гедеш Фото: record.pt

Молодой португальский хавбек проводит сезон в аренде в испанской «Валенсии» и проводит его отлично, набрав уже 11 (4+7) очков по системе гол+пас в 15 матчах Примеры.

Неудивительно, что левантийцы, довольные тем, как Гедеш вписался в игру команды, планируют выкупить права на футболиста у французского клуба.

Изначально «ПСЖ» был готов отпустить Гедеша за 40 млн евро, однако затем интерес к португальцу стали проявлять мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Теперь французы рассчитывают выручить за трансфер футболиста не менее 70 млн евро. Напомним, что для соблюдения правил финансового фэйр-плей к 30 июня «ПСЖ» обязан выручить от продажи игроков не менее 80 млн.

Наш прогноз: ПСЖ

Раджа Наингголан

«Рома», полузащитник, 29 лет

Раджа Наингголан Фото: uefa.com

Еще в ноябре прошлого года Раджа Наингголан говорил : «Не хочу уходить из "Ромы". Здесь есть все для счастья».

К Новому году бельгиец пошел вразнос — после матча с «Ювентусом» в 18-м туре Серии А сцепился с тренером соперника Марко Ландуччи в туннеле. Затем, в новогоднюю ночь пьяный Наингголан устроил трансляцию в сети, благодаря которой все могли наблюдать, как он курит, играет в теннис, буянит, матерится и взрывает фейерверки.

Итогом стали извинения игрока, штраф в 100 тысяч евро и непопадание в состав на матч с «Аталантой» в рамках 20-го тура Серии А.

Но то, что одних — конфликт, для других — возможность. Лондонский «Челси» решил воспользоваться разногласиями между «Ромой» и Раджой Наингголаном и попытаться подписать игрока этой зимой.

Конкуренцию англичанам составят миллионеры из Поднебесной, а точнее «Гуанчжоу Эвергранд». Главные тренеры команд Эусебио Ди Франческо и Фабио Каннаваро якобы уже обсудили с Наингголаном возможный переход, хавбек дал согласие.

«Гуанчжоу» намерен арендовать игрока на полгода с обязательством выкупа за 50 миллионов евро, чтобы избежать уплаты налога на трансферы в Китайскую федерацию футбола. Зарплата Наингголана по контракту составит не меньше 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Раджа Наингголан провел 15 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Наш прогноз: «Рома»

Алексис Санчес

«Арсенал», полузащитник, 29 лет

Алексис Санчес Фото: uefa.com

Затяжная сага о расставании чилийского хавбека и «канониров», кажется подходит к концу. Арсен Венгер из стадии отрицания, наконец, перешел к стадии принятия, заявив на днях: «похоже, Санчес не будет продлевать контракт». Кроме французского специалиста никто на это и не рассчитывал.

До сих пор наиболее вероятным направлением следования игрока считался Манчестер. В этом плане ничего не изменилось, но вместо теплых объятий Пепа Гвардиолы в «Сити», Санчес, похоже, направляется к хмурому Жозе Моуринью в «Юнайтед».

«Ман Сити» отказался от трансфера Санчеса из-за финансовых разногласий. Руководство манчестерского клуба готово было предложить 20 миллионов за хавбека, в то время как «Арсенал» рассчитывает выручить 30 миллионов фунтов.

Более того, «горожан» также не устроили финансовые запросы агента Санчеса и его попытки выбить игроку зарплату побольше уже после достижения договоренности. Теперь уже «Манчестер Юнайтед» придется заплатить более 10 миллионов фунтов комиссионных агенту Фернандо Фелисевичу за переход полузащитника «Арсенала».

Но «красные дьяволы», похоже, не против — по информации The Independent, «Юнайтед» должен оформить трансфер Санчеса уже на этой неделе.

Между тем, как сообщает Guardian, «Арсенал» хочет заполучить полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна. Лондонцы настаивают на включении трансфера Мхитаряна в сделку по Санчесу.

Зарплата Алексиса Санчеса в «МЮ» составит 400 тысяч фунтов в неделю – почти 21 миллион фунтов в год.

Наш прогноз: «МЮ»

Симоне Верди

«Болонья», полузащитник, 25 лет

Симоне Верди Фото: uefa.com

Полузащитник Симоне Верди — одна из причин того, что, «Болонья» впервые за очень долгое время находится ближе к Европе, чем к зоне вылета из Серии А.

Его связка с Дестро сотворила 12 из 16 последних голов команды, а сам Верди в 20 матчах Серии А этого сезона забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Неудивительно, что Верди в зимнее трансферное окно попал в сферу интересов «Наполи», тем более, что главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри прекрасно знаком с игроком. Вместе с Сарри Верди побеждал в Серии Б в составе «Эмполи».

Неаполитанский клуб быстро договорился с «Болоньей», что заплатит за 25-летнего итальянца 20 миллионов евро срзу и еще 4 в виде бонусов. Загвоздкой стали переговоры с игроком, который был в отпуске, а после возвращения из него, не стал торопиться с принятием решения.

Дедлайном переговоров был понедельник, 15 января, но в итоге Верди попросил больше времени на раздумье.

Президент «Наполи» совместно со спортивным директором клуба, Кристианом Джунтоли, выставили ультиматум клубу Донадони, попросив принять решение до конца следующего дня.

На карандаше у боссов клуба из Неаполя есть две альтернативы итальянцу. Это Жерар Деулофеу и Маттео Политано. И в случае срыва сделки, руководители «партенопейцев» готовы приступить к переговорам с «Барселоной» и «Сассуоло» соответственно.

По предварительной информации зарплата Верди по соглашению с неаполитанцами составит порядка 1,5-1,8 млн евро за сезон плюс возможные бонусы. На какой срок возможный контракт, пока не сообщается.

Наш прогноз: «Наполи»

Лукас Моура

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 25 лет

Лукас Моура Фото: aspor.com.tr

Еще неделю назад Лукас Моура не собирался покидать Париж, даже несмотря на то, что из-за конкуренции с Неймаром и Мбаппе он больше полировал скамейку, чем играл — всего 1 гол в 5 матчах этого сезона.

Все изменилось после того, как наставник парижан Унаи Эмери признался, что в команде не рассчитывают на бразильского форварда.

«Я слышал слова тренера о том, что не вхожу в его планы. Для меня это, к сожалению, конец истории. Могу ли я остаться здесь после таких слов? Это будет очень сложно. "Манчестер Юнайтед"? Есть темы, о которых я не могу говорить. Английский футбол мне очень нравится. На мой взгляд – это самый сильный чемпионат. Лукас Моура

Ранее сообщалось , что «Манчестер Юнайтед» достиг предварительной договоренности с ПСЖ относительно перехода игрока за 35 млн фунтов, однако сорвать сделку может «Ливерпуль», где ищут замену перешедшему в «Барселону» Филиппе Коутиньо.

Агенты футболиста, судя по всему, считают, что Моуре было бы полезней оказаться на «Энфилд Роуд», потому ратуют за вариант с переходом в «Ливерпуль».

Не остался в стороне и «Тоттенхэм». Лондонский клуб хочет взять бразильца в аренду до конца сезона. Однако парижский клуб не намерен отпускать игрока в аренду и хочет продать Моуру за 40-45 миллионов евро.

Ранее интерес к Моуре проявляли «МЮ», «Ницца», «Нант» и «Бордо»

Наш прогноз: «Ливерпуль»