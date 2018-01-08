Трансферный дайджест. 26 декабря — 8 января

Рияд Марез

«Лестер», полузащитник, 25 лет

Любопытно, но «Ливерпуль», получив от «Барселоны» 120 миллионов евро за Филиппе Коутиньо (еще 40 «красным» достанутся чуть позже) и отказ оставить бразильца на «Энфилде» на правах аренды, отказался делать официальное предложение сразу по двум недавним приоритетным целям Юргена Клоппа.

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По данным Sky Sports? «Ливерпуль» не планирует покупать полузащитника «Лестера» Рияда Мареза и хавбека «Монако» Тома Лемара. Мерсисайдцы не контактировали с «лисами» по поводу перехода 26-летнего алжирца и не собираются платить даже 55 миллионов евро (недавний чемпион АПЛ просит намного больше), хотя на днях сообщалось, что 7 января Марез пройдет медобследование перед трансфером.

То же можно сказать и о Лемаре. Правда, «Монако», в отличие от «Лестера», изначально отказывался отпускать игрока в январе.

Почему «красные» отказались от Мареза и Лемара? Либо подобная информация «вбрасывается» специально, либо Юрген Клопп переключился на других кандидатов. Поговаривают, что немецкий специалист рассматривает варианты с приобретением Кристиана Пулишича из дортмундской «Боруссии», Леона Горецки из «Шальке» и Набиля Фекира из «Лиона».

Наш прогноз: «Лестер».

Ахмед Муса

«Лестер», нападающий, 25 лет

Ахмед Муса Фото: skysports.com

Если Рияд Марез, кажется, задержится на «Кинг Пауэр» еще минимум на полгода, то дни Ахмеда Мусы в «Лестере» сочтены.

Клод Пюэль не скрывает, что не рассчитывает на нигерийского форварда, и при случае готов отпустить нападающего. «Посмотрим, что произойдет с Мусой. Его уход — это один из вариантов. Подождем, какие опции появятся у игрока и у клуба», — сказал тренер «лис» в интервью Sky Sports.

В числе претендентов на экс-игрока ЦСКА назывались «Сток Сити» и «Бурсаспор». Агент Мусы Тони Харрис не подтвердил наличие предложения из Турции и отметил, что его клиент не намерен переезжать на берега Босфора, несмотря на то, что за этот вариант якобы ратуют наставник «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн, тренер сборной Нигерии Гернот Рор и товарищи Мусы по национальной команде Уильям Эконг и Микель Агу (оба выступают за «Бурсаспор»).

«К нам действительно обращались топ-клубы Турции, но Муса не хочет туда ехать. Однако, я удивлен информацией о "Бурсаспоре". Не знаю, откуда взялся этот слух. Это какая-то шутка или плод чьей-то фантазии. Могу вас заверить, что Ахмед не собирается в "Бурсаспор". Велика вероятность того, что он останется в Англии», — сказал Харрис.

Судя по всему, Муса действительно останется в АПЛ.

Наш прогноз: «Сток Сити».

Лукас Вериссимо

«Сантос», защитник, 23 года

Лукас Вериссимо Фото: globo.com

Бразильский футбол. Очевидное и невероятное. Казалось, что трансферу защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак» уже ничто не помешает, но все резко изменилось.

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По информации UOL Esporte, «Сантос» отклонил предложение «красно-белых» в размере 6 миллионов евро и планирует либо продать футболиста за 8 миллионов евро, либо за 7 миллионов плюс 10% от суммы последующего трансфера.

Ожидается, что переговоры возобновятся в начале этой недели.

Сам Вериссимо, напомним, заявил, что с радостью бы переехал в РФПЛ.

При этом «Спартак», кажется, был готов к подобным фокусам и уже присматривается к другим кандидатам. Швейцарские СМИ пишут об интересе москвичей к 22-летнему ганцу из «Янг Бойз» Касиму Нуху. Российским болельщикам и функционерам «Спартака» этот футболист запомнился по двум забавным действиям в матчах отборочного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА. В первой встрече Касим умудрился забить нелепый мяч в свои ворота на последней минуте (который, собственно, и стал приговором), а в ответной – отдал и голевой пас сопернику. Но, само собой, по этим эпизодам о классе футболиста судить не стоит.

Наш прогноз: «Спартак».

Зе Луиш

«Спартак», нападающий, 26 лет

В конце декабря скромный английский «Брайтон» сделал первую попытку купить у «Спартака» Зе Луиша, но получил от ворот поворот: 5 миллионов евро «Спартак» не устроили. Спустя несколько дней предложение испытывающих проблемы с атакой «чаек» увеличилось в четыре раза – до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Правда, российские СМИ уточняют, что Mirror несколько ошибся в цифрах, и до такой конкретики дело в переговорах пока не дошло.

Отступные в контракте Зе Луиша со «Спартаком», как известно, составляют 20 миллионов евро.

Очевидно, что продать нападающего за такие деньги было бы большим успехом менеджмента чемпионов России — Зе Луиш в Москве, будем честны, не стал выдающимся бомбардиром, при этом часто и много лечился и имел проблемы личного характера. Да и покупали футболиста сборной Кабо-Верде из «Браги» в 2015-м за 6 миллионов...

А если взглянуть со спортивной точки зрения, то все выглядит не так однозначно — «Спартак» в случае продажи будет вынужден в срочном порядке искать замену. А совсем скоро — первый сбор. И если не определиться со сменщиком сейчас, то можно обеспечить себе большие сложности в весенней части сезона. Словом...

Наш прогноз: «Спартак».

Лукас Моура

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 25 лет

Лукас Моура Фото: goal.com

Лукас Моура перешел в ПСЖ пять лет назад из «Сан-Паулу» за 40 миллионов евро. Бразильцу уже 25, и о регулярной игровой практике он может только мечтать. А что еще остается делать, когда дуэт твоих конкурентов стоит свыше 400 миллионов евро, а звать их – Неймар и Килиан Мбаппе?

Лукасу нужно искать другой клуб – благо, котируется он до сих пор высоко. В прессе мелькали слухи об интересе «Челси», в Испании его хотят видеть «Бетис» и «Малага», а в Лиге 1 — «Нант» (президент «канареек» Вальдемар Кита заявил, что по-прежнему хочет арендовать 25-летнего бразильца, несмотря на то, что переговоры тянутся уже 2-3 месяца), но сам Моура, который в нынешнем сезоне отыграл в общей сложности аж 72 минуты в чемпионате Франции, намерен остаться в Париже до лета.

Единственный клуб, по данным Telefoot, куда бразилец готов отправиться по первому звонку — «Манчестер Юнайтед». Но Жозе Моуринью Лукаса пока не зовет...

Наш прогноз: ПСЖ.

Хавьер Пасторе

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 28 лет

Хавьер Пасторе Фото: goal.com

История Хавьера Пасторе очень похожа на ситуацию с Моурой. Аргентинец появился в Париже еще раньше, на заре эпохи шейхов. Летом 2011 года «Палермо» не смог устоять перед соблазном продать свою звездочку за приличные по тем временам 42 миллиона евро. Хавьер поначалу был на первых ролях в ПСЖ, но с появлением все новых и новых звезд его значимость в команде снижалась.

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Ему всего лишь 28, т.е. время поиграть в футбол на высочайшем уровне у него есть. Тем более, Хавьер по-прежнему не растерял то, за что его и заметили во Франции, – за 13 матчей в нынешнем чемпионате Франции (в основе – 8) он отметился 4 голами и ассистом.

Возвращение в Италию, где в услугах Пасторе заинтересован «Интер», могло бы стать идеальным вариантом для всех сторон.

«Мой агент контактировал с "Интером", но переговоры продолжаются, и соглашение еще не достигнуто. Если я решу уйти из ПСЖ, то хотел бы вернуться в Италию, вариант с "Интером" мне нравится. Мы дружим с Вальтером Сабатини, именно он в свое время привез меня в Италию», – сказал Пасторе в декабре.

С тех пор, правда, ничего не поменялось.

Наш прогноз: ПСЖ.

Генрих Мхитарян

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Генрих Мхитарян Фото: theguardian.com

Шансов оказаться в «Интер» чуть больше у Генриха Мхитаряна, чья эпопея с «Манчестер Юнайтед» близка к завершению. По информации итальянских СМИ, Лучано Спаллетти на прошлой неделе встретился с руководством своего клуба и еще раз подтвердил, что готов обменять португальца Жоау Мариу на Мхитаряна.

Такой обмен вполне вписывается в планы Жозе Моуринью. Как сообщает Daily Mail, главный тренер «МЮ» намерен приобрести в зимнее трансферное окно двух крайних защитников и одного атакующего полузащитника.

Если же «МЮ»откажется от обмена и будет настаивать на продаже, то «нерадзурри», думается, откажутся от затеи с армянином. По словам Спаллетти, у клуба сейчас нет лишних 30 миллионов евро. «Можете называть имена: Мхитарян, Пасторе, Верди, но они будут стоить по 30 миллионов евро, а у нас нет таких денег. По-другому никак. Или нам нужно найти клуб, который согласится обменяться игроками. У всех есть трудности, и все должны соблюдать правила финансового фэйр-плей», – сказал Спаллетти.

Наш прогноз: «Интер».

Фред

«Шахтер», полузащитник, 24 года

Фред Фото: uefa.com

Полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии Фред пошутил, что ждет звонка от менеджера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Я бы мог очень сильно вырасти там. Но сейчас мне нужно продолжать усердно работать в "Шахтере". Англия – самый конкурентный чемпионат в мире, я бы хотел там играть. Думаю, английская лига мне подходит. Звонок от Гвардиолы? Я его пока не получал, все еще жду. Скоро он мне позвонит», – сказал, смеясь, Фред.

Ранее Daily Mail писала, что Гвардиоле понравилась игра Фреда в матчах команд в Лиге чемпионов, и в клубе уже якобы обсуждают возможный трансфер.

Наш прогноз: «Шахтер».

Федор Смолов

«Краснодар», нападающий, 27 лет

Ну и какой обзор без Федора Смолова? От фигуры лучшего российского бомбардира в трансферных сводках никуда не деться.

Турецкие СМИ сообщают, что россиянин нужен «Бешикташу». «Орлы», как известно, охотятся за Смоловым уже давно. Они пыталсьи приобрести его и в середине прошлого сезона, и в начале нынешнего. На днях телеканал ASpor сообщил: если Дженк Тосун покидает клуб (а он уже уехал в «Эвертон»), то «Бешикташ» идеальной заменой отбывшему лидеру считает именно Смолова. Остается лишь догадываться, насколько такой трансфер входит в планы самого Федора.

Чуть раньше российские медиа говорили о возможном обмене «Краснодара» и «Зенита». Мол, в Петербург отправится Федор, а на юг страны — 10 миллионов евро плюс бонусы за определенные достижения нападающего в Петербурге и Юрий Жирков в придачу.

Ранее сообщалось, что у «Краснодара» уже есть предложение по Смолову от «Вест Хэма» в размере 11 миллионов евро. Впрочем, компания ProSports Management, ведущая дела Федора, эти данные не подтвердила.

Наш прогноз: «Краснодар».