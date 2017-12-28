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    Спаситель обороны. Самый дорогой трансфер в истории «Ливерпуля»

    Реакция СМИ на переход Вирджила ван Дейка в состав «красных»

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    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк
    sbnation.com
    «Ливерпуль» официально подтвердил, что 1 января его состав пополнит защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк. За трансфер голландского клуба «красные» заплатят рекордные 75 миллионов евро. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Стратегический партнер «Ливерпуля»

    Журналисты The Guardian Дэвид Хизер и Бен Фишер подробно остановились на финансовой составляющей трансфера и подметили, что «Ливерпуль» часто приобретает игроков «Саутгемптона».

    «МЮ» — большой клуб, но не сильная команда Реакция СМИ на едва не случившееся поражение «МЮ» от «Бернли» «С лета 2014 года "Ливерпуль" потратил 96 миллионов фунтов на пятерых игроков "Саутгемптона". Сначала "красные" приобрели Адама Лаллану (25 млн фунтов), Деяна Ловрена (20 млн фунтов) и Рикки Ламберта (4,5 млн фунтов), после чего подписали Натаниэля Клайна (12,5 млн фунтов) и Садио Мане (34 млн фунтов).

    Трансфер ван Дейка мог бы и не состояться, поскольку "Манчестер Сити" сделал его одной из своих главных целей. Но в последние дни ситуация вышла из-под контроля "горожан", которые не так давно уже потратили 54 миллиона фунтов на защитника Кайла Уокера. Финансовые возможности "Ливерпуля" оказались выше.

    Уже известно, что сделка принесет "Саутгемптону" около 70 миллионов фунтов плюс еще 5 миллионов в виде бонусов, которые связаны с производительностью футболиста. В то же время "Селтик" сможет рассчитывать примерно на 10 процентов от этой суммы.

    Значительную долю вырученных средств "Саутгемптон" выделит на приобретение новых игроков, хотя больших трат от клуба этой зимой ждать не стоит», — подчеркивается в статье.

    Непоколебимая вера

    Автор Daily Telegraph Крис Бэскомб написал о том, насколько Юрген Клопп верит в талант Вирджила ван Дейка, раз уж растянул переговоры по его трансферу на несколько месяцев.

    Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен Каким может быть усиление команды? «Переход Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль" стал самым дорогим, бурным и затяжным в истории клуба. Голландец, за которого заплатят 75 миллионов фунтов, теперь должен доказать, что он стоит всех пережитых хлопот.

    Сумма его трансфера почти на 40 миллионов фунтов превзойдет предыдущее рекордное достижение, так что на нем лежит просто огромная ответственность.

    Все ожидают, что уже в дебютной игре ван Дейка все проблемы "Ливерпуля" в обороне уйдут в небытие, а странные ничьи перестанут преследовать команду. Учитывая цену, он должен будет демонстрировать солидность Рона Йейтса, элегантность Алана Хансена и смелость Джейми Каррагера.

    Одному игроку практически невозможно решить все проблемы "Ливерпуля", которые сохраняются на протяжении многих лет. Они начались еще при Брендане Роджерсе и продолжаются сейчас.

    Однако Юрген Клопп не видит других кандидатов на спасение, считая ван Дейка единственным вариантом. Немецкий тренер даже не задумывался о приостановке переговоров прошлым летом, хотя изначально было понятно, что "Саутгемптон" не продаст своего лидера перед стартом сезона.

    Эта демонстрация веры вызвала кратковременные беды. Неспособность "Ливерпуля" удержать победные результаты стоила команде не менее десяти очков в первой половине сезона. Недавняя ничья с "Арсеналом" стала лишним тому подтверждением», — отмечает Бэскомб.

    Заслуга Клоппа

    Обозреватель Liverpool Echo Ян Дойл убежден, что без Юргена Клоппа «Ливерпулю» было бы сложно подписать Вирджила ван Дейка.

    «Говорят, что лучшее случается с теми, кто умеет ждать. И, честно говоря, "Ливерпуль" знатно испытал терпение своих болельщиков затяжными переговорами по подписанию Вирджила ван Дейка.

    Теперь, спустя шесть месяцев после того, как это должно было случится, конечная цель достигнута. Ван Дейк станет игроком "Ливерпуля" 1 января. Больше никаких "если", "но" или "может быть". Это произойдет! И это в первую очередь заслуга одного человека – Юргена Клоппа.

    Не стоит думать, что голландец согласился на переход в связи со статусом "Ливерпуля", ведь он проигнорировал интерес "Челси" и даже не стал вести переговоры с "Манчестер Сити" — самый поразительный пример силы босса "красных".

    Когда владельцы клуба только привезли немецкого специалиста на "Энфилд" в октябре 2015 года, они знали, что получают не просто топ-тренера, но и выдающегося мотиватора», — заключает Дойл.

    Скомканный год

    Корреспондент ESPN Гленн Прайс напомнил, насколько тяжелым был последний год для Вирджила ван Дейка.

    Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ «Стоит напомнить, что самый дорогой игрок в истории "Ливерпуля" переходит в новый клуб на фоне наихудшего периода в своей карьере. Его сезон 2016/17, в котором он и привлек внимание большинства грандов, завершился еще в январе, когда защитник получил серьезную травму лодыжки.

    Добавьте сюда еще напряженную сагу с трансфером, которая привела к конфликту с Пеллегрино. Предсезонная подготовка вышла скомканной, а последние четыре месяца он тяжело боролся за возвращение в первую команду.

    Итогом всего этого стало ноябрьское поражение "Саутгемптона" от "Ливерпуля" со счетом 0:3, когда ван Дейк не был похож сам на себя.

    Сейчас же болельщикам "красных" нужно лишь надеяться, что в голландце проснется элитный защитник, которого они так хотели видеть в своей команде.

    Ван Дейк должен быть готов к личному вниманию, вниманию к его цене и статусу, поскольку многие видят в нем спасителя обороны», — пишет Прайс.

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