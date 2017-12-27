«Ливерпуль» купил ван Дейка за рекордную сумму

Голландский защитник «Саутгемптона»продолжит карьеру в

Клубы достигли соглашения о переходе игрока в зимнее трансферное окно, которое открывается 1 января сообщает пресс-служба «Ливерпуля». Мерсисайдцы также достигли договоренности с игроком по личному контракту.

По информации transfermarkt.de «красные» заплатили за 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро, что делает Ван Дейка самым дорогим защитником в истории футбола и самым дорогим голландским футболистом в истории.

Официально сумму трансфера ван Дейка не объявляли, но «Саутгемптон» подтвердил, что Вирджил побил рекорды Кайла Уолкера и Бенжамена Менди (за каждого из них «Манчестер Сити» отдал менее 60 млн евро).

«Футбольный клуб "Саутгемптон" может подтвердить, что достиг соглашения с "Ливерпулем" по поводу перехода Вирджила ван Дейка.

"Саутгемптон" принял предложение, которое установит новый мировой трансферный рекорд для защитника. Клуб желает Вирджилу удачи в будущем. Сделка будет завершена 1 января 2018 года», — сообщает сайт «святых».