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    «Ливерпуль» купил ван Дейка за рекордную сумму

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    Вирджил Ван Дейк
    На фото:Вирджил Ван Дейк
    Голландский защитник «Саутгемптона» Вирджил Ван Дейк продолжит карьеру в «Ливерпуле».

    Клубы достигли соглашения о переходе игрока в зимнее трансферное окно, которое открывается 1 января сообщает пресс-служба «Ливерпуля». Мерсисайдцы также достигли договоренности с игроком по личному контракту.

    По информации transfermarkt.de «красные» заплатили за 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро, что делает Ван Дейка самым дорогим защитником в истории футбола и самым дорогим голландским футболистом в истории.

    Официально сумму трансфера ван Дейка не объявляли, но «Саутгемптон» подтвердил, что Вирджил побил рекорды Кайла Уолкера и Бенжамена Менди (за каждого из них «Манчестер Сити» отдал менее 60 млн евро).

    «Футбольный клуб "Саутгемптон" может подтвердить, что достиг соглашения с "Ливерпулем" по поводу перехода Вирджила ван Дейка.

    "Саутгемптон" принял предложение, которое установит новый мировой трансферный рекорд для защитника. Клуб желает Вирджилу удачи в будущем. Сделка будет завершена 1 января 2018 года», — сообщает сайт «святых».

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