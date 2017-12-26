Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен

Вратарь

Трансферные слухи: —

В этой зоне у «Манчестер Юнайтед» все в полном порядке. Основного голкипера Давида Де Хеа в полной мере можно считать лучшим на своей позиции, или, по крайней мере, одним из трех лучших. Дублером за его спиной в резерве находится другой качественный страж ворот Серхио Ромеро, который и сам прекрасно проявляет себя в игре. Так, именно он отстоял весь розыгрыш победной для «Красных Дьяволов» Лиги Европы прошлого сезона. Наконец, третьим вратарем стал перспективный Жоэл Кастру, который еще ожидает своего шанса в больших матчах.

Единственное подписание для манкунианцев в этой зоне текущей зимой может состояться, если команду покинет Ромеро. Аргентинец хотел бы иметь регулярную игровую практику, особенно накануне чемпионата мира-2018, поэтому может сменить клуб. Если это случится, «МЮ» наверняка постарается найти более зрелого сменщика для Де Хеа.

Оборона

Трансферные слухи: Данни Роуз (Тоттенхэм), Алекс Сандро (Ювентус)

Одной из главных кадровых проблем команды Жозе Моуринью стало отсутствие классического и здорового левого защитника. Купленный 3,5 года назад Люк Шоу обладает хорошим потенциалом, но часто страдает от травм. Ранее подменявшие его Дэйли Блинд и Маркос Рохо не владеют нужной скоростью и слишком заточены на разрушение. В последнее время на этой позиции себя хорошо проявляет Эшли Янг, но и он не номинальный фулбек, поэтому как бы дисциплинированно и самоотверженно не играл, не столь силен непосредственно в обороне. К тому же, возраст не позволяет делать на него долгосрочную ставку.

Посему «Юнайтед», скорее всего, будет выходить на трансферный рынок для подписания исполнителя в эту зону если не в январе, то уже летом 2018 года. Чаще всего пресса пишет о двух именах — Данни Роуз из «Тоттенхэма» и Алекс Сандро из «Ювентуса». Похоже, больше шансов у «МЮ» заполучить первого, поскольку тот требует повышений оклада, которое лондонцы сейчас не могут себе позволить в свете строительства нового стадиона. Поэтому англичанин реже стал появляться в основе команды, что уже говорит об отношении менеджера Маурисио Почеттино к этой ситуации и стремлении на всякий случай обходиться без него.

Между тем, подписание бразильского защитника «Старой Синьоры» более проблематично хотя бы потому, что тот может не решиться менять успешный коллектив на команду, которая уже несколько лет пытается вернуться на лидирующие позиции в Англии. Вдобавок, фаворитом на покупку игрока считается «Челси», который едва не приобрел его минувшим летом. Менеджер «Синих» Антонио Конте прекрасно знает фулбека по совместной работе в Турине, а потому тот может больше доверять итальянскому специалисту, нежели Жозе Моуринью.

Полузащита

Трансферные слухи: Месут Озил («Арсенал»), Леон Горецка («Шальке»), Жоау Мариу («Интер»), Карлос Солер («Валенсия»), Фред («Шахтер»).

На первый взгляд, в этой линии у коллектива никаких проблем нет. Тем не менее, при более детальном изучении они есть и здесь. Так, у «Юнайтед» не все хорошо с динамикой в центре поля, стоит пропустить матч Полю Погба, что доказал не только недавний поединок против «Манчестер Сити» (1:2), но и вторая половина сентября — октябрь, в течение которых француз оставался вне игры из-за травмы. На этой позиции вместо него чаще всего действует Андер Эррера, однако ему не хватает мощи, из-за чего полузащита команды нередко становится легковесной. Маруану Феллаини же наоборот не хватает скорости — как движения, так и принятия решения.

Именно поэтому, скорее всего, и возникают слухи о возможном переходе Карлоса Солера из «Валенсии» и Фреда из «Шахтера». Оба весьма динамичны, и если первый лучше видит поле, то второй — мощнее, и поэтому лучше подходит к АПЛ, нежели испанец. Впрочем, если верить СМИ, в конкурентах у «Юнайтед» возникли их соседи по городу, потому, если это правда, заполучить бразильца будет нелегко.

Другая проблема у команды довольно неожиданно возникла в конце минувшей осени. В ноябре форму резко потерял атакующий полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян, из-за чего Моуринью одно время даже оставлял армянина вне заявки. Теперь, по слухам, футболист и тренер конфликтуют, а вернуть хавбека готова дортмундская «Боруссия». Также сообщается о возможном обмене на Жоау Мариу из «Интера» — тот может одинаково успешно закрыть сразу несколько позиций в центре поля, чем способен заинтересовать «Дьяволов».

Непосредственной же заменой Мхитаряну могут стать Месут Озил из «Арсенала» и Леон Горецка из «Шальке». У обоих летом 2018 года заканчиваются контракты, а продлевать их они, похоже, не собираются. Неудивительно, что «МЮ» не прочь дешево или вовсе бесплатно усилиться одним из двух качественных немецких хавбеков. Обе цели — весьма реалистичны, особенно если помнить, что как раз Моуринью инициировал покупку Озила в «Реал» летом 2010 года.

Нападение

Трансферные слухи: Антуан Гризманн («Атлетико»)

В этой линии все у манкунианцев почти идеально. Летом за огромные деньги был приобретен Ромелу Лукаку, а в сентябре подписано новое соглашение с ушедшим на пару месяцев после травмы Златаном Ибрагимовичем. Между тем, прогрессирует своя молодая звезда Маркус Рашфорд, тогда как Антони Марсьяль стал более стабилен, хотя и нерегулярно появляется в основе. Да, в последнее время у «Юнайтед» есть проблемы с реализацией моментов, но это скорее результат нервозности команды, от которой ждут большего, чем второе место в АПЛ, чем каких-то качеств ее форвардов.

И все же, «МЮ» по-прежнему приписывают интерес к Антуану Гризманну из «Атлетико». В прошлое межсезонье клуб, если верить СМИ, едва не заполучил французского нападающего, но тот решил остаться в Мадриде после введения запрета на регистрацию новичков для «Матрасников». Но с 1 января 2018 года он снимается, а в качестве замены форварду уже куплен Диего Коста. Между тем, сам Гризманн недавно не исключил, что все-таки окажется в лагере «Красных Дьяволов».

Проблемой для «Юнайтед» стало то, что приобрести нападающего также стремится «Барселона», и стороны уже якобы договорились об условиях контракта. И все же, сделали это якобы в обход «Атлетико», который уже обратился в ФИФА, чтобы наказать каталонский клуб. В таком случае манкунианцы могут получить хороший шанс подписать Гризманна, особенно в свете вероятного ухода летом еще на год постаревшего Ибрагимовича.