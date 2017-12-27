«МЮ» — большой клуб, но не сильная команда

Лингард — сивол упадка «МЮ»

«Джесси Лингард — невероятно умный и трудолюбивый универсальный игрок, почти идеальный, когда дело доходит до выполнения его тактической роли, отличный завершитель в штрафной и вокруг нее. Образцовая фигура для всех доморощенных игроков, которые попадают в ряды больших команд и хотят завоевать место в составе. Однако он не достаточно хорош, чтобы стать важным игроком для клуба с амбициями "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" принимал "Бернли" и с ним случилось то, что же, что не раз случалось в этом сезоне — они пропустили два мяча в первом тайме в матче против команды с одной из лучших защит в верхней половине таблицы. Нужно было усилить атаку, Жозе Моуринью выпустил Лингарда на второй тайм и англичанин сделал свое дело. "Красные дьяволы" завоевали очко, что является разочаровывающим результатом для теоретического претендента на титул, когда он играет дома против таких команд, как "Бернли", но может оказаться важным для борьбы за место в четверке.

Это был третий подряд матч "Юнайтед", в котором Лингард сыграл прямую роль в обеспечении очков для своего клуба и он, возможно, был самым последовательным атакующим полузащитником этого сезона. Его шесть голов и четыре голевые передачи в лиге делают его вторым лучшим игроком команды, после Ромелу Лукаку. Несмотря на то, что это личный успех для Лингарда, то, что игрок такого качества сыграл такую ​​ключевую роль в кампании "Юнайтед", говорит о том, почему "МЮ" не так хорош, как им нужно, если они хотят выиграть трофеи. В идеальном мире, в котором "МЮ" является топ-клубом мирового уровня, Лингард был бы игроком ротации, а не ключевым футболистом», — пишет Бил Хэйсли для Deadspin.

Суперэффективность «Бернли»

«Футбол бывает удивителен: чтобы спасти игру, "МЮ" пришлось сделать много изменений. И нанести за игру 23 удара! А вот "Бернли" забил дважды, примерившись к чужим воротам всего лишь трижды!

Обоим взятиям ворот хозяев поля предшествовали длинные передачи игроков "Бернли" на нападающего Эшли Барнса. И оба раза подбор выигрывал второй форвард Джеффри Хендрик, дважды зарабатывая результативные штрафные.

Если в обороне сильной стороной "Бернли" является командная слаженность, то в атаке – память: нужно не зазеваться и вовремя вспомнить, что Барнс всегда ждет передачу впереди, а Хендрик караулит подбор. Собственно, это тоже стало одной из причин, почему необходимости в Рохо у "МЮ" после перерыва не было – в борьбе при длинных передачах на нападающего Матич не хуже.

Но этого "Бернли" хватило, чтобы заставить "МЮ" показать реакцию после перерыва. Спасибо за это, "Бернли"! Было лихо», — пишет Евгений Ломоносов для «Советского Спорта».

Лукаку и Ибрагимович несовместимы

«Символично, что Лукаку, перейдя в МЮ, взял номер Ибрагимовича, который, вроде как, команду после травмы покинул. Причем загодя Ромелу испросил разрешения на "девятку" у Златана. Тот великодушно позволил, а потом вернулся в клуб под другим номером. Мы не склонны к суевериям, но вместе у них ничего не получается, словно так и осталась одна девятка на двоих.

В первом тайме встречи с "Бернли", который и стал ключевым для результата, Лукаку и Ибрагимович просто не понимали друг друга. Ромелу, подкошенный неуверенностью из-за постоянной критики и давления, еще больше сник рядом со шведом, а тот как бы подзывал бельгийца поиграть в футбол, но как-то неубедительно.

Получались неловкие совместные движения. Словно в танце они не определились, кто все же ведет, как вообще вместе двигаться, не отдавив друг другу ноги и не толкаясь локтями. Или Моуриньо не объяснил им, положившись на исполнительский класс.

Так или иначе, выход Лингарда вместо Ибрагимовича в перерыве красноречивее любых предположений. Эта звучная и грозная с виду пара не приспособлена к игре в дуэте. Возможно, пока. Но это лишило команду вариативности в первом тайме, когда "Бернли" как раз делал результат», — пишет автор блога «Командный дух» на Soccer.ru.

Собрать головоломку

«Забавно было слышать, как Особенный жалуется, что его клуб еще не потратил достаточно денег, чтобы конкурировать с такими командами, как "Бернли" и "Лестер", но следует признать, что в словах Моуринью есть смысл, когда он говорит о разнице между крупными клубами и большими командами.

"Юнайтед" — большой клуб, по словам Моуринью, но еще не большая команда. Они пытаются стать большой командой, хотя на самом деле это довольно сложно, когда вы уже были большой командой когда-то и теперь пытаетесь собрать воедино кусочки головоломки после того, как пару предыдущих менеджеров перемешали их.

До "боксинг дэй" "Юнайтед" были в хорошей форме и хорошо играли, как и "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Но играть хорошо не совсем то же самое, что выиграть 17 матчей подряд. Никто не может конкурировать с этим, хотя, если вы Моуриньо, вы можете съязвить, что "Сити" потратил на защитников столько же, сколько большинство команд тратят на форвардов.

Когда Моуриньо говорит, что расходов "МЮ" пока недостаточно, чтобы конкурировать, он имеет в виду "Сити" и топ-клубы Европы, а не "Бернли". Но прискорбно, что его эти его комментарии появились после того, как их дома едва не одолели такие мелкокалиберные соперники», — пишет Пол Уилсон для Guardian.

Игра в жертву

«При всей критике, "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выполнил свой лучший старт в сезоне АПЛ со времен последнего года сэра Алекса Фергюсона.

13 побед и 43 очка в первых 20 играх были бы достаточны в каждой из последних четырех кампаний, чтобы поставить 20-кратных чемпионов Англии во главу гонки за титул. Однако мало кто мог ожидать, что старый соперник Моуриньо Пеп Гвардиола и его "Сити" выиграют 18 из своих стартовых 19 матчей. Они вытерли пол всеми своими прямыми соперниками — некоторыми на их собственном поле, включая "Юнайтед" — и показывают лучший футбол, которые когда-либо видели в Премьер-лиге.

Моуриньо не зажигает игроков так, как Фергюсон. Вместо этого, это постоянная игра в жертву или обвинения внешних факторов. Может быть, так он пытается снять давление с игроков, когда они не могут выполнить задачу, но в условиях спада это, в конечном итоге, имеет отрицательный эффект.

Да, Моуринью, придя в "МЮ", получил чурбан, из которого нужно было еще вытесать команду, но у него было три трансферных окна, чтобы исправить это, четвертое начинается на следующей неделе. Он также утверждал, что его команда может выиграть титул в начале каждого из его сезонов на "Олд Траффорд".

Моуринью хочет больше денег, чтобы конкурировать, но остается вопрос, правильно ли он их потратит, если он продолжит капризно выкидывать свои игрушки из коляски — "МЮ" уже потратил 286 миллионов фунтов за 18 месяцев», — пишет Sports Illustrated.