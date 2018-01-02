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    Вериссимо был бы рад играть за «Спартак»

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    Лукас Вериссимо
    На фото:Лукас Вериссимо
    Тиаго Тавейра, агент защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, заявил, что его клиент был бы рад перейти в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что «Сантос» готов отпустить Вериссимо в московский клуб за 8 миллионов евро. При этом переговоры могут обрести конкретику 2 января, когда в бразильском клубе приступит к исполнению своих обязанностей новый президент Жозе Карлос Перес.

    «Сантос» устраивает предложение «Спартака» по Вериссимо

    «Трансфер Вериссимо в "Спартак" возможен. Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

    Каковы шансы "Спартака"? Не могу сказать. "Спартак" – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

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