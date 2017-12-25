Трансферный дайджест. 19-25 декабря

Филиппе Коутиньо

«Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

«Ливерпуль» не хочет продавать один из своих алмазов, утверждает журналист Sky Sports Гильем Балаге. По данным испанца, «красные» не намерены отпускать Филиппе Коутиньо в «Барселону», несмотря на желание каталонского гранда и самого футболиста.

«Именно на этом сейчас и стоит клуб, так что "Барселона" не испытывает оптимизма по поводу того, что Филиппе перейдет к ним. Очевидно, что они попробуют сделать предложение в январе, но даже окружение Кутиньо думает, что этого не произойдет, потому что "Ливерпуль" говорит то же, что и летом: "Мы не заинтересованы в продаже Коутиньо".

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"Барселона" также хочет Гризманна, в этом нет сомнений. Они готовы выплатить 100 миллионов евро — ровно столько он будет стоить с 1 июня. Они встречались с семьей Антуана, даже с его сестрой, которая ведет финансовые дела. Вот почему "Атлетико" обратился в ФИФА и заявил, что этого не должно было произойти.

"Барселона" рассматривает Гризманна как цель номер один, как и Коутиньо, но я не думаю, что они могут получить обоих игроков»«, – добавил Балаге.

А пока пресса судачит о возможной сумме отступных (Sport.es пишет о 150 миллионах евро и контракте на пять лет и 60 миллионов), игроки "Барселоны" оказывают Коутиньо знаки внимания. Так, Луис Суарес сделал бразильцу презент в виде бутылки водки, а Иван Ракитич заявил, что двери "блаугранас" открыты для любого футболиста, "и Коутиньо в их числе". "При всем уважении к 'Ливерпулю' и его болельщикам, мы будем очень рады, если он перейдет в 'Барселону'. Но если он останется в 'Ливерпуле', мы пожелаем ему всего наилучшего", — сказал хорват.

Наш прогноз: "Ливерпуль".

Вирджил ван Дейк

"Саутгемптон", защитник, 26 лет

Вирджил ван Дейк Фото: skysports.com

"Саутгемптон", похоже, смирился с уходом защитника Вирджила ван Дейка в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

26-летний голландец не попал в заявку на матч АПЛ с "Хаддерсфилдом" (1:1), а до этого провел в запасе игру с "Челси" (0:1).

Главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино объяснил отсутствие защитника ротацией. "Ван Дейк? У нас сумасшедший рождественский график. Это ротация. Все знают, что вокруг Вирджила ходит много слухов. Нужно подождать и посмотреть, что же произойдет. Я не могу это контролировать", — сказал тренер Sky Sports.

По данным английских СМИ, "Саутгемптон", который летом отказался продать ван Дейка "Ливерпулю", теперь согласен расстаться с ним за 70 миллионов фунтов. Конкуренцию "красным" (если они еще не договорились) могут составить "Челси" и "Манчестер Сити". Да, да, Хосепу Гвардиоле мало рекордной серии в АПЛ — зимой он намерен еще больше усилить свою команду. По мнению каталонца, "Сити" нужен как минимум один центральный защитник. Кандидатов двое — Иньиго Мартинес из "Реала Сосьедад" и ван Дейк. Но если первому потребуется адаптация, то второму — нет.

Наш прогноз: "Ливерпуль".

Мохамед Салах

"Ливерпуль", полузащитник, 25 лет

Мохамед Салах Фото: theguardian.com

И еще немного о "Ливерпуле", да простят нас болельщики "МЮ". Один из лучших трансферов менеджмента скаузеров со времен покупки Луиса Суареса и главный бомбардир АПЛ Мохамед Салах, кажется, не прочь перебраться в мадридский "Реал".

По данным Don Balon, египтянин знает об интересе со стороны "бланкос", а потому разрешил своему агенту вести переговоры с мадридцами. Отмечается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан заинтересован в вингере, а президент клуба Флорентино Перес видит в нем замену Гарету Бейлу.

Сумма сделки может составить 100 миллионов евро.

Единственный, кто может выступить против сделки, — Криштиану Роналду. Don Balon пишет, что лидер "Реала" не в восторге от некоторых возможных трансферов клуба, Салах и Пауло Дибала из "Ювентуса" — в их числе.

Наш прогноз: "Ливерпуль".

Алекс Сандро

"Ювентус", защитник, 26 лет

Алекс Сандро Фото: tuttosport.com

"Манчестер Юнайтед" готов указать на дверь не только Генриху Мхитаряну, но и Люку Шоу, который так и не смог оправиться от тяжелой травмы.

На замену англичанину Жозе Моуринью хочет купить Алекса Сандро из "Ювентуса". Бразилец отказался продлевать контракт с туринцами, вероятно, желая уехать из Италии в статусе чемпиона.

По данным СМИ, "дьяволы" готовы использовать в качестве доплаты за Сандро Мхитаряна, однако "Ювентус" предпочел бы в этом качестве другого игрока команды из Манчестера – Дэйли Блинда.

Во время зимнего трансферного окна "МЮ" планирует потратить на усиление состава 90 миллионов евро, и 70 из них могут отправиться в Турин. Напомним, что ровно столько прошлым летом за игрока предлагали "Челси" и "Манчестер Сити", но оба получили отказ.

Велика вероятность, что зеленый свет перед собой не увидит и Моуринью. "Зимний рынок — время для ремонта, а у нас и так все хорошо", — заявил спортивный директор "Ювентуса" Беппе Маротта.

Наш прогноз: "Ювентус".

Пьер-Эмерик Обамеянг

"Боруссия" Д, нападающий, 28 лет

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: kicker.de

Один из лидеров сегодняшней "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил, что в будущем сможет заменить в "Атлетико" Антуана Гризманна.

"В зимнее трансферное окно все может случиться, даже для меня. Все знают, что 'Атлетико' ищет игроков, которые могут заменить Гризманна, и если он уйдет, все может случиться. 'Реал'? У меня уже нет никакого желания. Я об этом больше не думаю

Я не переподписывал контракт c 'Боруссией'. Это неправда", – заявил габонец в интервью Ouest-France.

Любопытно, что совсем недавно Обамеянг говорил об обратном. "Позвольте мне слушать музыку. Это лучше, чем читать газеты. Я продлил контракт. Но это не ваша вина, вы не знали об этом", – написал Обамеянг в своем Twitter.

По данным Don Balon, трансфер габонца может обойтись "Атлетико" в 70 миллионов евро — это минимум на 30 меньше, чем "матрасники" выручат с потенциальной продажи Антуана Гризманна.

Наш прогноз: "Атлетико".

Иньяки Уильямс

"Атлетик", полузащитник, 23 года

Иньяки Уильямс Фото: as.com

Полузащитник "Атлетика" Иньяки Уильямс, которого одно время активно "сватали" в "Ливерпуль", договорился с басками о новом контракте.

Нынешнее соглашение 23-летнего хавбека, в котором прописана клаусула в размере 50 миллионов евро, рассчитано до 2021 года. В новом эта сумма увеличится до 70 миллионов евро.

"Все идет своим чередом. Когда заинтересованные стороны на одной волне, все становится намного проще", — сказал Уильямс после одной из последних тренировок и рождественским ужином с официальными лицами клуба.

Ранее сообщалось, что за испанцем ганского происхождения следят "Боруссия", а также итальянское трио "Ювентус" — "Рома" — "Наполи".

Наш прогноз: "Атлетик".

Морган Шнедерлен

"Эвертон", полузащитник, 28 лет

Морган Шнедерлен Фото: skysports.com

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнедерлен может сменить команду в январе, пишет The Mirror.

Издание утверждает, что интерес к 28-летнему французу, которого в ноябре даже выгоняли с тренировок (это было еще при и.о. Дэвиде Ансуорте), проявляет "Вест Хэм".

"Эвертон" готов расстаться с игроком, чей контракт рассчитан до 2021 года, и даже определился с заменой — выбор "ирисок" пал на опального Стивена Н’Зонзи из "Севильи".

"Я стараюсь наладить отношения с фанатами, потому что та история — выдуманная", — уверяет Шнедерлен. "Я не играл по решению тренера, но не из-за того, что я сделал что-то плохое. Это был выбор Ансуорта. Я был удивлен сообщениям в СМИ. Впрочем, всегда найдутся те, кто поверит в такие сказки. Могу заверить, что я думаю только о футболе, об 'Эвертоне', наших результатах и о том, как их улучшить", — сказал француз, который, похоже, никуда не собирается и который принял участие во всех матчах с момента назначения Сэма Эллардайса.

Наш прогноз: "Эвертон".

Маруан Феллаини

"Манчестер Юнайтед", полузащитник, 30 лет

Маруан Феллаини Фото: theguardian.com

Если уход Шнедерленна маловероятен, то этот парень, скорее всего, действительно сменит прописку. По данным Daily Express, Маруан Феллаини действительно отклонил очередное (какое по счету?) предложение "Манчестер Юнайтед" и намерен отправиться в Поднебесную.

Отмечается, что бельгиец принял это решение из-за отсутствия постоянной игровой практики, а также более солидного в финансовом плане контракта.

Жозе Моуринью ранее неоднократно говорил о желании сохранить Феллаини, но усилия "Особенного", судя по всему, были напрасны.

"Да, я переживаю из-за того, что Феллаини может уйти. Я ничего не могу сделать. Переговоры идут между игроком и руководством. Я не участвую в переговорах, сделках. Я уважаю обе стороны. Я уважаю футболиста, потому что у него есть право принимать решения о своем будущем. Я просто жду, надеясь, что они договорятся". — сказал Моуринью в прошлом месяце.

Ожидается, что "Юнайтед" определится с будущим игрока в течение ближайшего месяца.

Наш прогноз: "Манчестер Юнайтед".

Кевин Трапп

"Пари Сен-Жермен", вратарь, 27 лет

Кевин Трапп Фото: uefa.com

Отсутствие игровой практики — серьезная причина подумать о будущем не только для Маруана Феллаини, но и для беспросветного резервиста ПСЖ Кевина Траппа.

По словам агента игрока Йорга Нойбауэра, Трапп хотел бы сменить прописку уже в январе. "Если зимой будет возможность, он покинет Париж", — сказал агент.

Сам Трапп планирует продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, однако вариант с "Ливерпулем", о котором сообщалось в СМИ, уже не рассматривается.

Испанские СМИ ранее сообщали, что Трапп или хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе могут быть включены в сделку по переезду в Париж голкипера "Атлетико" Яна Облака. Впрочем, этот вариант видится маловероятным.

Наш прогноз: один из клубов АПЛ.