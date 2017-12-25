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    Трансферный дайджест. 19-25 декабря

    Кто нужен «Барселоне», за кем следит Жозе Моуринью, что выберет лидер «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней

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    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо
    theguardian.com
    Онлайн: Реал Мадрид — Барселона 0:3 Завершён
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Филиппе Коутиньо

    «Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

    «Ливерпуль» не хочет продавать один из своих алмазов, утверждает журналист Sky Sports Гильем Балаге. По данным испанца, «красные» не намерены отпускать Филиппе Коутиньо в «Барселону», несмотря на желание каталонского гранда и самого футболиста.

    «Именно на этом сейчас и стоит клуб, так что "Барселона" не испытывает оптимизма по поводу того, что Филиппе перейдет к ним. Очевидно, что они попробуют сделать предложение в январе, но даже окружение Кутиньо думает, что этого не произойдет, потому что "Ливерпуль" говорит то же, что и летом: "Мы не заинтересованы в продаже Коутиньо".

    Трансферный дайджест. 12-18 декабря Куда уйдет полузащитник «МЮ», что выберет защитник «Бенфики», кому нужен вундеркинд из «Гремио» и другие трансферные новости последних дней

    "Барселона" также хочет Гризманна, в этом нет сомнений. Они готовы выплатить 100 миллионов евро — ровно столько он будет стоить с 1 июня. Они встречались с семьей Антуана, даже с его сестрой, которая ведет финансовые дела. Вот почему "Атлетико" обратился в ФИФА и заявил, что этого не должно было произойти.

    "Барселона" рассматривает Гризманна как цель номер один, как и Коутиньо, но я не думаю, что они могут получить обоих игроков»«, – добавил Балаге.

    А пока пресса судачит о возможной сумме отступных (Sport.es пишет о 150 миллионах евро и контракте на пять лет и 60 миллионов), игроки "Барселоны" оказывают Коутиньо знаки внимания. Так, Луис Суарес сделал бразильцу презент в виде бутылки водки, а Иван Ракитич заявил, что двери "блаугранас" открыты для любого футболиста, "и Коутиньо в их числе". "При всем уважении к 'Ливерпулю' и его болельщикам, мы будем очень рады, если он перейдет в 'Барселону'. Но если он останется в 'Ливерпуле', мы пожелаем ему всего наилучшего", — сказал хорват.

    Наш прогноз: "Ливерпуль".

    Вирджил ван Дейк

    "Саутгемптон", защитник, 26 лет

    Вирджил ван Дейк
    Фото: skysports.com

    "Саутгемптон", похоже, смирился с уходом защитника Вирджила ван Дейка в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

    26-летний голландец не попал в заявку на матч АПЛ с "Хаддерсфилдом" (1:1), а до этого провел в запасе игру с "Челси" (0:1).

    Главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино объяснил отсутствие защитника ротацией. "Ван Дейк? У нас сумасшедший рождественский график. Это ротация. Все знают, что вокруг Вирджила ходит много слухов. Нужно подождать и посмотреть, что же произойдет. Я не могу это контролировать", — сказал тренер Sky Sports.

    По данным английских СМИ, "Саутгемптон", который летом отказался продать ван Дейка "Ливерпулю", теперь согласен расстаться с ним за 70 миллионов фунтов. Конкуренцию "красным" (если они еще не договорились) могут составить "Челси" и "Манчестер Сити". Да, да, Хосепу Гвардиоле мало рекордной серии в АПЛ — зимой он намерен еще больше усилить свою команду. По мнению каталонца, "Сити" нужен как минимум один центральный защитник. Кандидатов двое — Иньиго Мартинес из "Реала Сосьедад" и ван Дейк. Но если первому потребуется адаптация, то второму — нет.

    Наш прогноз: "Ливерпуль".

    Мохамед Салах

    "Ливерпуль", полузащитник, 25 лет

    Мохамед Салах
    Фото: theguardian.com

    И еще немного о "Ливерпуле", да простят нас болельщики "МЮ". Один из лучших трансферов менеджмента скаузеров со времен покупки Луиса Суареса и главный бомбардир АПЛ Мохамед Салах, кажется, не прочь перебраться в мадридский "Реал".

    По данным Don Balon, египтянин знает об интересе со стороны "бланкос", а потому разрешил своему агенту вести переговоры с мадридцами. Отмечается, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан заинтересован в вингере, а президент клуба Флорентино Перес видит в нем замену Гарету Бейлу.

    Сумма сделки может составить 100 миллионов евро.

    Единственный, кто может выступить против сделки, — Криштиану Роналду. Don Balon пишет, что лидер "Реала" не в восторге от некоторых возможных трансферов клуба, Салах и Пауло Дибала из "Ювентуса" — в их числе.

    Наш прогноз: "Ливерпуль".

    Алекс Сандро

    "Ювентус", защитник, 26 лет

    Алекс Сандро
    Фото: tuttosport.com

    "Манчестер Юнайтед" готов указать на дверь не только Генриху Мхитаряну, но и Люку Шоу, который так и не смог оправиться от тяжелой травмы.

    На замену англичанину Жозе Моуринью хочет купить Алекса Сандро из "Ювентуса". Бразилец отказался продлевать контракт с туринцами, вероятно, желая уехать из Италии в статусе чемпиона.

    По данным СМИ, "дьяволы" готовы использовать в качестве доплаты за Сандро Мхитаряна, однако "Ювентус" предпочел бы в этом качестве другого игрока команды из Манчестера – Дэйли Блинда.

    Во время зимнего трансферного окна "МЮ" планирует потратить на усиление состава 90 миллионов евро, и 70 из них могут отправиться в Турин. Напомним, что ровно столько прошлым летом за игрока предлагали "Челси" и "Манчестер Сити", но оба получили отказ.

    Велика вероятность, что зеленый свет перед собой не увидит и Моуринью. "Зимний рынок — время для ремонта, а у нас и так все хорошо", — заявил спортивный директор "Ювентуса" Беппе Маротта.

    Наш прогноз: "Ювентус".

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    "Боруссия" Д, нападающий, 28 лет

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Фото: kicker.de

    Один из лидеров сегодняшней "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не исключил, что в будущем сможет заменить в "Атлетико" Антуана Гризманна.

    "В зимнее трансферное окно все может случиться, даже для меня. Все знают, что 'Атлетико' ищет игроков, которые могут заменить Гризманна, и если он уйдет, все может случиться. 'Реал'? У меня уже нет никакого желания. Я об этом больше не думаю

    Я не переподписывал контракт c 'Боруссией'. Это неправда", – заявил габонец в интервью Ouest-France.

    Любопытно, что совсем недавно Обамеянг говорил об обратном. "Позвольте мне слушать музыку. Это лучше, чем читать газеты. Я продлил контракт. Но это не ваша вина, вы не знали об этом", – написал Обамеянг в своем Twitter.

    По данным Don Balon, трансфер габонца может обойтись "Атлетико" в 70 миллионов евро — это минимум на 30 меньше, чем "матрасники" выручат с потенциальной продажи Антуана Гризманна.

    Наш прогноз: "Атлетико".

    Иньяки Уильямс

    "Атлетик", полузащитник, 23 года

    Иньяки Уильямс
    Фото: as.com

    Полузащитник "Атлетика" Иньяки Уильямс, которого одно время активно "сватали" в "Ливерпуль", договорился с басками о новом контракте.

    Нынешнее соглашение 23-летнего хавбека, в котором прописана клаусула в размере 50 миллионов евро, рассчитано до 2021 года. В новом эта сумма увеличится до 70 миллионов евро.

    "Все идет своим чередом. Когда заинтересованные стороны на одной волне, все становится намного проще", — сказал Уильямс после одной из последних тренировок и рождественским ужином с официальными лицами клуба.

    Ранее сообщалось, что за испанцем ганского происхождения следят "Боруссия", а также итальянское трио "Ювентус" — "Рома" — "Наполи".

    Наш прогноз: "Атлетик".

    Морган Шнедерлен

    "Эвертон", полузащитник, 28 лет

    Морган Шнедерлен
    Фото: skysports.com

    Полузащитник "Эвертона" Морган Шнедерлен может сменить команду в январе, пишет The Mirror.

    Издание утверждает, что интерес к 28-летнему французу, которого в ноябре даже выгоняли с тренировок (это было еще при и.о. Дэвиде Ансуорте), проявляет "Вест Хэм".

    "Эвертон" готов расстаться с игроком, чей контракт рассчитан до 2021 года, и даже определился с заменой — выбор "ирисок" пал на опального Стивена Н’Зонзи из "Севильи".

    "Я стараюсь наладить отношения с фанатами, потому что та история — выдуманная", — уверяет Шнедерлен. "Я не играл по решению тренера, но не из-за того, что я сделал что-то плохое. Это был выбор Ансуорта. Я был удивлен сообщениям в СМИ. Впрочем, всегда найдутся те, кто поверит в такие сказки. Могу заверить, что я думаю только о футболе, об 'Эвертоне', наших результатах и о том, как их улучшить", — сказал француз, который, похоже, никуда не собирается и который принял участие во всех матчах с момента назначения Сэма Эллардайса.

    Наш прогноз: "Эвертон".

    Маруан Феллаини

    "Манчестер Юнайтед", полузащитник, 30 лет

    Маруан Феллаини
    Фото: theguardian.com

    Если уход Шнедерленна маловероятен, то этот парень, скорее всего, действительно сменит прописку. По данным Daily Express, Маруан Феллаини действительно отклонил очередное (какое по счету?) предложение "Манчестер Юнайтед" и намерен отправиться в Поднебесную.

    Отмечается, что бельгиец принял это решение из-за отсутствия постоянной игровой практики, а также более солидного в финансовом плане контракта.

    Жозе Моуринью ранее неоднократно говорил о желании сохранить Феллаини, но усилия "Особенного", судя по всему, были напрасны.

    "Да, я переживаю из-за того, что Феллаини может уйти. Я ничего не могу сделать. Переговоры идут между игроком и руководством. Я не участвую в переговорах, сделках. Я уважаю обе стороны. Я уважаю футболиста, потому что у него есть право принимать решения о своем будущем. Я просто жду, надеясь, что они договорятся". — сказал Моуринью в прошлом месяце.

    Ожидается, что "Юнайтед" определится с будущим игрока в течение ближайшего месяца.

    Наш прогноз: "Манчестер Юнайтед".

    Кевин Трапп

    "Пари Сен-Жермен", вратарь, 27 лет

    Кевин Трапп
    Фото: uefa.com

    Отсутствие игровой практики — серьезная причина подумать о будущем не только для Маруана Феллаини, но и для беспросветного резервиста ПСЖ Кевина Траппа.

    По словам агента игрока Йорга Нойбауэра, Трапп хотел бы сменить прописку уже в январе. "Если зимой будет возможность, он покинет Париж", — сказал агент.

    Сам Трапп планирует продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, однако вариант с "Ливерпулем", о котором сообщалось в СМИ, уже не рассматривается.

    Испанские СМИ ранее сообщали, что Трапп или хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе могут быть включены в сделку по переезду в Париж голкипера "Атлетико" Яна Облака. Впрочем, этот вариант видится маловероятным.

    Наш прогноз: один из клубов АПЛ.

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