Новый бриллиант на «Камп Ноу». «Барселона» купила Коутиньо

За и Против

«Я отказываюсь думать, что "Ливерпуль" не хотел продавать Коутиньо посреди сезона, поскольку теперь у "красных" больше шансов смягчить потерю одного из своих лидеров. И я не понимаю, почему "Барса" выплатила такие деньги за игрока, который уже заигран в Лиге чемпионов и будет играть лишь в Ла Лиге — турнире, где у "сине-гранатовых" и так нет проблем. Да, он может играть в Кубке короля, но, давайте признаем, это второсортный турнир.

Считаю, что было бы логичнее провернуть трансфер летом. Зачем эта спешка? Этот шаг был бы логичным для команды, у которой вагон проблем, а не для коллектива, единолично лидирующего в чемпионате.

Это роскошный трансфер, но никто не переубедит меня в том, что подарок сделан "Ливерпулю", а не "Барсе", учитывая время и сумму сделки», — пишет колумнист Marca Хайме Ринкон.

«Уважаю твое мнение, мой друг Хайме, но я с ним не согласен», — пишет коллега Ринкона Энрике Бернаола. «Трансфер суперзвезды не может быть проблемой, сделан ли он в январе, июле или августе. Тот факт, что Коутиньо не сможет сыграть в ЛЧ — плохая новость, но сезон длинный, и матчей в чемпионате и Кубке будет более чем достаточно. Бразилец сможет радовать своих поклонников и заодно подменять тех, кто устал.

Речь, конечно, об Андресе Иньесте, который выходит на пик формы, но которому нужен отдых. Чтобы преуспеть в ЛЧ, тренеру нужно предоставлять отдых ключевым исполнителям на внутренней арене. Да, клуб лидирует в таблице Ла Лиги, но трансфер Филиппе точно не станет проблемой, ведь он может сыграть на нескольких позициях и точно увеличит глубину состава — эта проблема беспокоила многих уже несколько сезонов.

Что касается стоимости, то да, она не снизилась с лета, но кто скажет, что она не могла увеличиться летом? Не стоит забывать, что 2018-й — год чемпионата мира, и игроки калибра Коутиньо могут заметно вырасти в цене. Плюс ко всему, спустя несколько месяцев желающих приобрести Коутиньо было бы в разы больше».

Sport Фото: sport.es

«Барса» тратит, и это правильно

«Коутиньо присоединился к "блаугранас" за рекордные для Испании 120 + 40 миллионов евро. Уверен, вы знаете, что последняя цифра — это сумма бонусов, которые являются неким способом отсрочки и делают сумму отступных не слишком уж непомерной. Филиппе — потрясающий игрок, который будет занимать место Иньесты, когда тот будет отдыхать, и второе после Усмана Дембеле самое дорогое приобретение "Барселоны". Француз обошелся в 105 + 40 миллионов, и 222 миллиона, полученные в Париже, пошли на первоначальные взносы за двух дорогих новичков. А ведь еще были 40 и 30 миллионов — за Паулиньо и Семеду.

У "Барселоны" есть деньги, чтобы тратить, и она делает это. И это правильно. Футбол — это, помимо прочего, индустрия развлечений. Помните, как легендарный экс-наставник "Барсы" Йохан Кройфф обвинил президента клуба Хосепа Луиса Нуньеса, заявив: "Деньги должны быть на поле, а не в банке". Нынешний глава клуба Хосеп Мария Бартомеу в этом не сомневается: в прошлом году он уже инвестировал в Пако Алькасера ​​(30 миллионов), Андре Гомеша (35 + 20), Люку Диня (16) и Сами Умтити (25). Команда, построенная Хосепом Гвардиолой, с годами менялась, и Бартомеу пришлось ее перестроить. Правда, не заглядывая в "молодежку".

Казалось, что у "Барселоны" бесконечное число талантов...

Воспитанник против купленной звезды — именно так еще недавно описывалось противостояние "Барсы" и "Реала". Казалось, что "Ла Масия" будет выпускать талантов вечно. Сейчас поток талантов иссяк, и "Барса" вынуждена делать то же самое, что и все остальные: покупать лучшее, что можно найти на рынке. Так же, как Гвардиола делает в "Манчестер Сити". Эта новая "Барса" не будет окутана той же аурой романтизма, но с небольшой дозой удачи каталонцы будут оставаться лучшими... По крайней мере, пока играет Лионель Месси», — говорится в статье главного редактора AS Альфредо Реланьо.

Mundo Deportivo Фото: mundodeportivo.com

Очередной бриллиант на «Камп Ноу»

«Все разговоры о трансфере Коутиньо так или иначе не обходятся без упоминания ценника. И это, считаю, неуместно. Если хочешь иметь в составе классных игроков, то, будь добр, плати. Еще с лета никто не сомневался, что сделка состоится. Коутиньо уже тогда дал понять, кому он привержен. Да, и о приверженности.

Кто-то скажет, что он покинул "Ливерпуль" в момент, когда "красные" вновь стали силой. Это лишь мнение. "Барса" же — конечный пункт. Как можно критиковать его за желание сыграть в одной команде с Месси, Суаресом и Дембеле?

Филиппе — один из немногих, кто действительно может улучшить игру "Барсы", он готов сыграть на любой из атакующих позиций, у него достаточно опыта, чтобы без проблем влиться в коллектив, а его лучшие годы, возможно, впереди.

Поговаривают, что соотечественник Неймар призывал Коутиньо не переходить в "Барсу", но желание следовать по стопам Ромарио, Ривалдо и Роналдиньо перевесило.

Пройдет не так много времени, когда Филиппе будет стоять там, где еще недавно стоял сам Неймар. Он — именно тот тип игрока, который был необходим Эрнесто Вальверде. Филиппе — не прямая замена Андресу Иньесте, но его влияние будет ощущаться с первых матчей, поскольку бразилец позволит "Иллюзионисту" чаще отдыхать, что важно в преддверие матчей ЛЧ. Вальверде решил так же. И, что бы кто ни говорил, этот трансфер — удачный ход от каталонцев», — считает обозреватель Marca Джейсон Петтигроу.

AS Фото: as.com

«Барса» тратит больше «Реала»

«Каталонцы стали героями рынка как прошлым летом, так и зимой, потратив в сумме 392,5 миллиона евро», — подсчитал автор AS Мигель Анхель дель Посо. «До Коутиньо (160 миллионов) "Барселона" приобрела Усмана Дембеле (145), Паулиньо (40), Семеду (30,5), Деулофеу (12) и Марлона (5). Между тем, "Реал" за это время действовал значительно скромнее, инвестировав 26 миллионов в покупку Тео Эрнандеса и 16,5 —

в Дани Себальоса.

Траты "Барселоны" уже никого не удивляют. За последние три сезона "блаугранас" расстались с 561,25 миллионами евро. Помимо вышеупомянутых сделок, "Барса" приобрела Арду Турана (34), Алеиша Видаля (17), Андре Гомеша (35), Пако Алькасера ​​(30), Самюэля Умтити (25), Яспера Силлессена (13) и Дениса Суареса (3,25). Расходы "Реала" за этот период составили 194,9 миллиона — в Мадрид перебрались Матео Ковачич (30), Вальехо (5), Асенсио (3,9), Лукас Васкес (1), Кико Касилья (6), Данило (31,5), Мората (30), Винисиус Жуниор (45) и Тео с Себальосом.

В общей сложности "Барселона" потратила на 366,35 миллионов евро больше, чем "Реал".

В разделе продаж у "Барселоны" значатся 298,1 миллиона — команду покинули Неймар (222), Тельо (4), Клаудио Браво (18), Бартра (8), Халилович (5), Адриано (2,3), снова Тельо (0,5), Педро (27), Деулофеу (6), Денис (4) и Мартин Монтойя (1,3), т.е. баланс — минус 263,15 миллионов.

Мадридцы за этот период стали богаче на 195,15 миллионов благодаря продажам Мораты (80), Данило (30), Хамеса (13), Мариано (8), Диего Льоренте (7), Бурги (3), Коэнтрао (1), Хесе (25), Черышева (7), Майораля (3), Медрана (1,5), Маскарела (1), Ильярраменди (15) и Лукаса Сильвы (0,65). Баланс между доходами и расходами — минус 0,25 миллиона евро».

L'Esportiu Фото: lesportiudecatalunya.cat

Бразилию здесь жалуют

«Коутиньо прибыл в город, который ему знаком (здесь он провел несколько месяцев в аренде в "Эспаньоле"), и в клуб, который очень жалует его соотечественников. Рио-де-Жанейро внес весомый вклад в успехи "Барселоны" — за 120-летнюю историю клуба в "Барсе" играли 30 бразильцев.

Первым был Да Силва — он примерил майку "Барсы" в 1948-м, но провел за клуб всего три игры. Самыми же заметными фигурами были Дани Алвес и Неймар. В 90-х гг. на "Камп Ноу" выступали такие мировые звезды, как Сонни Андерсон, Ромарио, Роналдо и Ривалдо, а чуть позже -Роналдиньо, который также сыграл огромную роль после переезда в 2003-м и помог команде выиграть Лигу чемпионов в 2006-м», — говорится в статье на Marca.