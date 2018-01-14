«СКА-Хабаровск» заключил контракт со своим воспитанником

заключил контракт с полузащитником сообщается на официальном сайте дальневосточного футбольного клуба.

Соглашение с 21-летним футболистом, являющимся воспитанником хабаровской команды, рассчитано на один год.

В 2013 вместе с юниорской сборной России (U-17) Макаров выиграл чемпионат Европы, реализовав в финале решающий пенальти. Через два года он хавбек вместе со сверстниками взял серебро юношеского чемпионата Европы (U-19).

Четыре сезона Сергей провёл в молодёжной команде «Локомотива» (55 матчей, 3 гола), а последние два года выступал за ФК «Минск» (43 матча, 2 гола).

После 20 туров «СКА-Хабаровск», проводящий дебютный сезон в РФПЛ, замыкает турнирную таблицу, имея в активе 12 очков.