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    «СКА-Хабаровск» заключил контракт со своим воспитанником

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    Сергей Макаров
    На фото:Сергей Макаров
    «СКА-Хабаровск» заключил контракт с полузащитником Сергеем Макаровым, сообщается на официальном сайте дальневосточного футбольного клуба.

    Соглашение с 21-летним футболистом, являющимся воспитанником хабаровской команды, рассчитано на один год.

    В 2013 вместе с юниорской сборной России (U-17) Макаров выиграл чемпионат Европы, реализовав в финале решающий пенальти. Через два года он хавбек вместе со сверстниками взял серебро юношеского чемпионата Европы (U-19).

    Четыре сезона Сергей провёл в молодёжной команде «Локомотива» (55 матчей, 3 гола), а последние два года выступал за ФК «Минск» (43 матча, 2 гола).

    После 20 туров «СКА-Хабаровск», проводящий дебютный сезон в РФПЛ, замыкает турнирную таблицу, имея в активе 12 очков.

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