Барбоза: Думаю, Эдер останется в «Локомотиве» до конца чемпионата

Известный агентне верит в то, что нападающий Эдер зимой покинет

«У меня нет информации, что Эдер зимой покинет "Локо". Это внутреннее дело "Лилля" и "Локомотива". Но это выглядит довольно странным.

Если игрок подписал арендное соглашение до конца сезона, значит, надо этот контракт выполнять.

Эдер играет в "Локо" и, думаю, останется там до конца чемпионата. Считаю, во второй части сезона он себя лучше проявит.

Период адаптации прошел. В марте климатические условия намного лучше. На мой взгляд, португалец принесет пользу "Локомотиву" в решающей части сезона.

И вообще, это неразумно сейчас его отпускать назад в "Лилль". Почему надо что-то менять, если французы перехотели? Это просто нелогично.

Не верю, что Эдер покинет московский клуб зимой», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».