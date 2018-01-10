Лукаку покинул «Эвертон» из-за предсказаний вуду

Глава «Эвертона»рассказал, почему нападающийне подписал новый контракт с мерсисайдским клубом.

Летом прошлого года бельгиец перешел в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов фунтов.

«Я потратил два лета, чтобы удержать его. В первый раз я общался с его агентом, с ним, его матерью и семьей, и нам удалось сохранить его на год. Прошлым летом мы предложили более выгодный контракт и перебили все другие предложения, но он не хотел оставаться.

Мы предложили ему более выгодный контракт, чем "Челси". Если я скажу, какие условия мы предлагали, то вы просто не поверите. Но он хотел играть за "Челси".

Мы сделали все, чтобы удержать его. Его агент был готов продлить контракт. Исполнительный директор "Эвертона" Роберт Элстон был там, все было готово, но когда Лукаку находился в комнате для собраний, ему позвонила мама. Она сказала, что совершила паломничество в Африку и ей открылось предсказание вуду о том, что ему нужно уйти в "Челси".

Мне нравится Ром, он хороший парень, я старался его удержать, но моего шарма не хватило. Думаю, сейчас бы Ромелу стоил бы 120 миллионов фунтов, и для нас это — финансовые потери. Проблема заключалась в том, что мысленно он нас уже покинул. Он был в Лос-Анджелесе и уже не хотел возвращаться. Такое случается», — цитирует Мошири The Guardian.