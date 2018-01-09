Ибрагимович: Будь я блондином, СМИ бы оправдали меня, даже если бы я ограбил банк

Нападающий «Манчестер Юнайтед»заявил, что страдает от «латентного расизма» в Швеции. По словам 36-летнего футболиста, будь от блондином, то получал бы больше поддержки от местных СМИ.

«Они продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, меня никто не защитит. Но это нормально, это делает меня сильнее.

Я имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а "латентный", скрытый. Это так, я уверен. Будь я Андерссоном или Свенссоном, будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

Я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не случалось.

Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – сказал Ибрагимович в эфире Canal+.

«Вы должны обожать меня, потому что я прекрасно представляю Францию. Когда я был во Франции, говорили, что я высокомерен, но французский народ известен своей высокомерием», — добавил швед.

Ибрагимович сыграл 116 матчей в составе сборной Швеции и забил 62 гола. В 2016-м году он завершил международную карьеру.