Ибрагимович: Будь я блондином, СМИ бы оправдали меня, даже если бы я ограбил банк

«Они продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, меня никто не защитит. Но это нормально, это делает меня сильнее.
Я имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а "латентный", скрытый. Это так, я уверен. Будь я Андерссоном или Свенссоном, будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.
Я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не случалось.
Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – сказал Ибрагимович в эфире Canal+.
«Вы должны обожать меня, потому что я прекрасно представляю Францию. Когда я был во Франции, говорили, что я высокомерен, но французский народ известен своей высокомерием», — добавил швед.
Ибрагимович сыграл 116 матчей в составе сборной Швеции и забил 62 гола. В 2016-м году он завершил международную карьеру.