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    Зидан: Не собираюсь обсуждать шансы «Реала» на чемпионство каждую неделю

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    Зинедин Зидан
    На фото:Зинедин Зидан
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

    «Сливочные» упустили победу на 82-й минуте. Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет 16 очков.

    «Не собираемся обсуждать наши шансы на чемпионство каждую неделю. Если мы продолжим терять очки, то о победе в чемпионате можно будет забыть. Нам нужно просто двигаться от матча к матчу.

    Мы все недовольны результатом. Особенно злит игра во втором тайме. Должны были сыграть лучше. Допустили много простых потерь, и это моя ответственность», — приводит слова Зидана Marca.

    «На данный момент нам никто не нужен. Посмотрим, что произойдет до 31 января, но сейчас у нас нет никаких планов. Я доволен составом своей команды», — добавил специалист.

    Ход конем«Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу 7 января
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