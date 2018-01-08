Зидан: Не собираюсь обсуждать шансы «Реала» на чемпионство каждую неделю

Главный тренер «Реала»прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

«Сливочные» упустили победу на 82-й минуте. Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет 16 очков.

«Не собираемся обсуждать наши шансы на чемпионство каждую неделю. Если мы продолжим терять очки, то о победе в чемпионате можно будет забыть. Нам нужно просто двигаться от матча к матчу.

Мы все недовольны результатом. Особенно злит игра во втором тайме. Должны были сыграть лучше. Допустили много простых потерь, и это моя ответственность», — приводит слова Зидана Marca.

«На данный момент нам никто не нужен. Посмотрим, что произойдет до 31 января, но сейчас у нас нет никаких планов. Я доволен составом своей команды», — добавил специалист.